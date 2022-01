Is het een weg of een stoep? Blokkadepaaltjes binnen een dag weer verwijderd uit Noordpolderstraat

Hoog aantal besmettingen in eerste week van het jaar: GGD registreert 6.067 besmettingen

In de eerste week van 2022 zijn er in onze stad 6.067 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dat aantal ligt fors hoger dan een week eerder, in de laatste week van 2021 werden en 2.824 besmettingen geteld. Dat valt op te maken uit het coronadashboard van GGD Haaglanden. Het hoogste aantal besmettingen was die week te vinden in stadsdeel Centrum: 1.317 op de 100.000 personen werden daar positief getest op corona.

Daarna volgt Leidschenveen-Ypenburg met 1.287 besmettingen en op Scheveningen gaat het om 1.224 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. Laak kende die week 1.204 besmettingen, gevolgd door Segbroek (1.161) Haagse Hout (1.005) en Escamp (968). Het laagste aantal nieuwe besmettingen werd geregistreerd in stadsdeel Loosduinen: 839.



Regio Haaglanden

In de regio Haaglanden kwamen er 12.108 nieuwe besmettingen bij in week 1, een week eerder lag dat aantal op 6.266. Dit aantal omvat inwoners die positief getest zijn, ongeacht de plek waar ze zijn getest.

In de eerste week van het jaar kwamen er 38 nieuwe ziekenhuisopnames bij in de regio Haaglanden, blijkt uit cijfers van het RIVM.

Totaal

Het totaal aantal geregistreerde besmettingen komt met deze weekcijfers uit op 212.120. Daarbij was er sprake van 3.294 ziekenhuisopnames en zijn er in totaal 1.184 overlijdens geregistreerd.

