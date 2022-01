Is het een weg of een stoep? Blokkadepaaltjes binnen een dag weer verwijderd uit Noordpolderstraat

Lichtshows van The Hague Highlights zijn laatste week van februari in de binnenstad te zien

Inzameling voor waardig afscheid van vermoorde sekswerker Briza haalt in een dag duizenden euro’s op

In een dag tijd is er al ruim 3.500 euro opgehaald om sekswerker Briza Garces Florez een volwaardig afscheid te gunnen. Volgens de initiatiefnemer van de crowdfundingsactie hebben de nabestaanden zelf geen financiële middelen voor een waardig afscheid.

Ruim 130 mensen hebben een donatie gedaan. ‘Namens mij en de familie alvast bedankt voor jullie condoleance, het massaal delen van mijn crowfund en donaties’, zo schrijft initiatiefnemer Quintin Feenstra .

Dit weekend werd bekend dat Briza de vrouw is die een week eerder in het Van der Valk Hotel in Wassenaar is vermoord. Het lichaam van Briza werd maandag 3 januari door hotelpersoneel gevonden.

Hagenaar opgepakt

Diezelfde avond werd op Schiphol een 32-jarige Hagenaar aangehouden, weet mediapartner Omroep West . Volgens de politie gaat het om de partner van Briza en wordt hij er van verdacht betrokken te zijn bij haar dood.