Is het een weg of een stoep? Blokkadepaaltjes binnen een dag weer verwijderd uit Noordpolderstraat

In Molenwijk gaat onderzocht worden of de doorgang door het plantsoen op de Schoeplaan een weg of een trottoir is. Dat heeft het stadsdeel maandagavond laten weten. Eerder op de dag waren daar paaltjes geplaatst om de weg af te sluiten, echter werden die dezelfde dag weer weggehaald.

De Noordpolderstraat in stadsdeel Laak loopt dwars door het plantsoen en daarom kunnen auto’s er doorheen rijden. ‘Omdat het stadsdeel veel klachten kreeg over de onveilige verkeerssituatie daar voor spelende kinderen en voetgangers, zijn er paaltjes geplaatst’, zo stelt men bij het stadsdeel.