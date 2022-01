Ollongren met formatiedocument ‘Omtzigt functie elders’ is ANP Nieuwsfoto van het jaar

De foto van de leesbare aantekeningen van oud-verkenner Kajsa Ollongren (D66) is verkozen tot ANP Nieuwsfoto van het jaar 2021. De foto werd gemaakt door freelancefotograaf Bart Maat. Met zijn foto won Maat ook de Publieksprijs. Dat is dinsdag bekendgemaakt.

Op de foto van Maat is Ollongren te zien nadat ze het Binnenhog snel verliet na een positieve coronatest. op de documenten die ze bij zich had was de tekst ‘Omtzigt functie elders’ te lezen. De foto zorgde voor een forse vertraging in het formeren van een nieuw kabinet.

‘Wat ik vooral realiseerde dit jaar is dat fotojournalistiek wel echt een verschil kan maken’, zegt Maat na het in ontvangst nemen van zijn prijs. ‘Dat het een impact heeft wat we doen, dat vind ik mooi om te zien.’

De foto van Bart Maat werd uit zo’n 150 geselecteerde nieuwsfoto’s van het ANP en Hollands Hoogte gekozen. Jurylid Leo Blom noemt de foto ‘een treffend voorbeeld van het juiste moment en veroorzaakte een politieke crisis die de formatie maanden vertraagde’.

Foto 1: 25 maart 2021 – Informateur Kajsa Ollongren (D66) verlaat de Stadhouderskamer na een positieve coronatest. Foto: ANP / Bart Maat

Foto 2: 11 januari 2022 – Fotograaf Bart Maat wint de ANP Nieuwsfoto van het jaar 2021. Presentator Edouard van Arem (l) en juryvoorzitter Leo Blom staan naast hem. Foto: ANP / Lex van Lieshout