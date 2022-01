Sportbranche in actie op het Plein: ‘We vinden dat we een essentiële sector zijn’

Lichtshows van The Hague Highlights zijn laatste week van februari in de binnenstad te zien

Fietsen, squashen, yoga, volleybal en dans. Op het Plein staat dinsdag een podium en grote tent waar gesport wordt. Het is een actie van NOC*NSF, NL Actief, Platform Ondernemende Sportaanbieders en Nederlandse sportbonden om bij het kabinet aandacht te vragen voor sporten deze lockdown. Ze overhandigen dinsdagmiddag een petitie aan de nieuwe minister voor Sport, Conny Helder (VVD).

320.000 mensen hebben een handtekening gezet onder de petitie om sport en bewegen een essentiële dienstverlening te maken. ‘We vinden dat we een essentiële sector zijn en hopen dat het zo snel mogelijk weer open kan’, zegt Patrick Rijnbeek van NL Actief in Bob Staat Op.

Volgens Rijnbeek is het bedoeld als een ‘ludieke actie’. ‘We gaan niet protesteren. We zien sport en bewegen als een oplossing. Mensen moeten werken aan hun eigen gezondheid en weerbaarheid.’ Want mensen bewegen minder in de lockdown zegt Rijnbeek.

Arie Boomsma

Op het Plein komen bekende Nederlanders zoals Arie Boomsma, Joop Alberda, Tweede Kamerleden en hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder langs om te sporten.

Het nieuwe kabinet houdt vrijdag weer een persconferentie. Of dat bekend wordt dat de sportscholen weer open mogen is nog even afwachten. ‘Het zal spannend worden.’

Foto’s: Lieuwe van Slooten