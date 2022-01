Vanaf maandag boosterprik ook zonder afspraak, vaccinatielocatie in World Forum sluit

GGD Haaglanden geeft vanaf maandag 17 januari op alle vaccinatielocaties ook boosterprikken zonder afspraak. Dat zegt een woordvoerder. Dit besluit is dinsdag genomen. Ook is besloten dat op 17 januari de XXL-vaccinatielocatie in het World Forum in Den Haag de deuren sluit.

‘Iedereen die een afspraak wilde maken, heeft daartoe inmiddels de gelegenheid gehad’, zegt een woordvoerder van GGD Haaglanden tegen mediapartner Omroep West. ‘Daarom kunnen we nu ook overal de boosterprik zonder afspraak aanbieden.’

De GGD raadt mensen wel aan om, als ze een booster zonder afspraak willen halen, daarvoor naar de Broodfabriek in Rijswijk te gaan. ‘Dat is een XL-vaccinatieplek en de kans dat je lang in de rij moet staan is dan het kleinst’, aldus de woordvoerder.

World Forum dicht

De tijdelijk ingerichte vaccinatieplek in het World Forum in Den Haag is zondag voor het laatst open. ‘Er is nog een klein aantal mensen dat na zondag daar nog een afspraak heeft. Die worden gebeld en kunnen vervolgens ergens anders terecht voor hun boosterprik’, zegt de woordvoerder.

Het World Forum werd 22 december geopend om de enorme hausse aan boosterprikken te kunnen opvangen. Die hausse is volgens de woordvoerder nu voorbij, en daarom is de xxl-locatie niet meer nodig, zegt ze.

Vaccinatielocatie aan Sportlaan blijft open

Wel blijft de vaccinatielocatie aan de Sportlaan open voor mensen die de boosterprik willen halen. Dat kan in het voormalige Rode Kruis Ziekenhuis aan de Sportlaan 600. Op deze plek kan je elke dag van 8.00 tot 13.30 uur en van 14.00 tot 20.00 uur terecht voor een boosterprik. Kijk hier voor meer vaccinatielocaties in de Haagse regio.