Dierenambulance zoekt vrijwilligers voor op de ambulance en aan de telefoon

Bij de Dierenambulance in Den Haag zoeken ze dringend nieuwe vrijwilligers. Ze zoeken zowel chauffeurs als mensen die telefoontjes aan willen nemen. ‘Als ambulancechauffeur maak je natuurlijk het nodige mee, maar we zijn ook hard op zoek naar centralisten’, zegt Angelo Rens, directeur van Dierenambulance Den Haag.

Wie zich opgeeft krijgt een uitgebreide cursus. Je leert alles over huisdieren, wilde dieren, identificatie en EHBO. ‘We behandelen wie wij zijn, wat we doen, waar we voor staan, maar ook een gezonde dosis basiskennis over wilde dieren en huisdieren waar we mee te maken hebben.’

De opleiding is gratis, je moet alleen vijf dinsdagavonden beschikbaar zijn voor ongeveer 2,5 uur. Daarnaast moet je zo’n tien uur zelfstudie doen voor de basisopleiding.

Wij vonden een mol boven de grond in het Haagse Bos en brachten hem naar de toppers van @Dierenamdenhaag We zochten een plekje met zachte aarde maar hij ging helaas niet graven en viel steeds om 😭 dus namen ze hem weer mee naar binnen. Dag Momfer❤ pic.twitter.com/vKI4U07hsP — Marijke Lagas (@marijkelagas) November 14, 2021



16.000 ritten per jaar

Dankzij vrijwilligers is de dierenambulance zeven dagen per week bereikbaar. Jaarlijks komen er meer dan 50.000 telefoontjes binnen en worden er meer dan 16.000 ritten gereden om dieren in nood te helpen, aldus de Dierenambulance.

Voor wie van dieren houdt en het leuk lijkt om dit vrijwilligerswerk te doen is het een goed moment om je aan te melden. ‘Het is wat rustiger, de ervaren medewerkers en vrijwilligers hebben de tijd om nieuwe mensen volop aandacht te geven en hen goed in te werken. In deze periode stomen we nieuwe vrijwilligers klaar voor de drukke lente en zomer.’

Centralist

Ben je nou niet zo avontuurlijk en wil je liever niet op de ambulance rijden, dan kan je ook centralist worden. ‘Het is dan vooral belangrijk dat je de mensen goed te woord staat, de chauffeurs duidelijk aanstuurt en met computers om kunt gaan. We bieden dus echt voor ieder wat wils.’

Meer informatie vind je hier.

Foto’s: Dierenambulance Den Haag

LEES OOK: