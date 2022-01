Ongeloof bij buurtbewoners na vondst foetus in park: ‘Vreselijk’

‘Vreselijk. Vreselijk!’ Uit de woorden van een vrouw met drie kleine hondjes spreekt een mengeling van medeleven en afschuw. Ja, ze heeft gehoord van de foetus die is gevonden in het Uithofpark in Den Haag. En net als de meeste mensen die deze woensdagochtend hun hond uitlaten kan ze het niet bevatten.

Het deel van het Uithofpark net achter de Lozerlaan is populair bij hondenbezitters uit de Lozerlaan-flats en de Drevenbuurt aan de overkant van die drukke weg. ‘Ik kom hier drie keer per dag’, zegt een vrouw met een blije Pekinees in haar kielzog, ‘maar niet meer als het donker is, dat durf ik niet. Maar ik heb wel de politieauto’s langs het fietspad gezien vanaf mijn balkon’.

Vlakbij deze sloot werd de foetus gevonden.

De politie kwam naar het Blaeupad in het park na een melding dat er een niet-levensvatbare foetus in de bosjes was gevonden. Op de plek waar die lag, langs een slootje, herinnert alleen een achtergebleven stuk politielint aan een boom aan wat er dinsdagavond is gebeurd. De buurtbewoners die woensdagochtend hun hond uitlaten zijn het erover eens dat de vinder ook een hondenbezitter moet zijn geweest. ‘Zo’n hond ruikt iets, gaat daar op af, en als die dan niet terugkomt, ga je als baasje kijken wat er aan de hand is’, zegt de vrouw met de Pekinees tegen mediapartner Omroep West.

Politie zoekt moeder

Een ouder echtpaar heeft al gehoord dat het zo is gegaan: ‘Het is gevonden door een hond. En later ging die vrouw van die hond ernaartoe, want het beest bleef lang weg. Dus dan schrik je ook wel, denk ik. En er moet natuurlijk een moeder zijn.’ De vrouw van het echtpaar denkt dat die te vinden moet zijn in de buurt.

De politie is op zoek naar de moeder. Een woordvoerder benadrukt dat er geen strafrechtelijk onderzoek wordt gedaan, maar dat de politie zich wel zorgen maakt over het welzijn en de medische toestand van de vrouw.