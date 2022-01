Pieter Scholten is de nieuwe voorzitter van MKB Den Haag: ‘Horeca en retail moeten zo snel mogelijk open’

‘Het is een eer om de ondernemers in de stad te mogen vertegenwoordigen.’ Per 1 januari is Pieter Scholten de nieuwe voorzitter van MKB Den Haag en de eerste dagen in zijn nieuwe ambt heeft hij alles behalve stilgezeten. Bij Haags Bakkie vertelt hij over zijn plannen en hoe hij hoopt ondernemers bij te staan in de aanhoudende coronacrisis.

MKB Den Haag is de belangenbehartiger voor het midden- en kleinbedrijf in Den Haag. Lang hoefde Scholten niet na te denken toen Kim Schofaerts vroeg of hij haar wilde opvolgen als voorzitter. ‘Ondernemen is het mooiste wat er is’, zegt hij. ‘De afgelopen jaren heeft Kim de organisatie sterk neergezet. Het huis is gebouwd en wij gaan nu verder met het aanleggen van de tuin. Ik kom in een goede basis binnen.’

Openstelling

Binnen zijn functie hoopt Scholten het ondernemersklimaat de komende tijd te kunnen verbeteren. En zeker met de coronacrisis is het hard nodig, geeft hij aan. ‘Veel ondernemers hebben al langere tijd geen inkomsten. De subsidieregelingen spelen in op het behouden van werknemers, maar dat is maar een deel van de kosten die je maakt. We zien dat ondernemers creatief zijn, maar ook dat houdt ergens op. Het water staat ze op dit moment echt aan de lippen.’

Met MKB Den Haag pleit Scholten dan ook voor het zo snel mogelijk openstellen van ‘niet essentiële winkels’ zoals retail en horeca. ‘We zijn ervan overtuigd dat er manieren zijn waarop dat verantwoord kan; de meeste ondernemers zijn na twee jaar corona wel zo ver dat alles is ingericht op veilig ondernemen.’

Verkiezingsprogramma’s

In aanloop naar de gemeenteraadverkiezing is de lobby dan ook al een tijd in volle gang. ‘We hebben een verkiezingsmanifest gemaakt in samenwerking met partners met belangrijke punten erin voor het MKB. Dit maken we op een proactieve manier kenbaar bij de mensen die de politiek ingaan.’

In verschillende verkiezingsprogramma’s die tot nu toe bekend zijn is dat volgens Scholten al terug te zien. ‘Wat er uiteindelijk precies mee gaat gebeuren hebben we geen invloed op, maar we gaan met alle partijen ook nog een debat organiseren op MKB-vlak. Zo hopen we invloed uit te kunnen oefenen. Den Haag is een mooie stad met veel kansen voor ondernemers en dat moet tot zijn recht kunnen komen.’