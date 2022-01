PvdA: ‘Hoe worden mensen met vocht- en schimmelproblemen in huis geholpen?’

De PvdA wil dat er onderzocht wordt of er meer mensen last hebben van schimmel in hun woning en hoe ze daarbij geholpen worden. Aanleiding voor de vragen is de reportage van Den Haag FM over de woning van Ali en Manidzje in het centrum van de stad.

Zij kampen al meer dan een jaar met schimmelproblemen in alle kamers van hun woning . Hoewel er meerdere aannemers zijn langs geweest om het probleem op te lossen blijft de schimmel steeds opduiken. Woningcorporatie Staedion liet weten dat er binnenkort weer iemand langskomt.

De PvdA wil nu weten of er een organisatie (Pandbrigade, GGZ en/ of de Paraplu) bekend is met het probleem en welke acties worden ondernomen om te helpen. Daarnaast wil ze dat wordt uitgezocht of het schimmelprobleem meer woningen treft.

In Den Haag is er een onafhankelijke vocht- en schimmelexpert om te helpen bij deze problemen. ‘Ondanks dat het college aangeeft dat vocht- en schimmelproblemen zijn aandacht heeft en er maatregelen zijn om dit tegen te gaan, is er nog steeds veel vocht en schimmel in Haagse woningen.’ De partij wil weten hoe het kan dat er, ondanks die aanpak, nog veel problemen zijn.