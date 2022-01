Pieter Scholten is de nieuwe voorzitter van MKB Den Haag: ‘Horeca en retail moeten zo snel mogelijk open’

PVV hoopt op burgerlijke ongehoorzaamheid zodat niet-essentiële winkels open gaan

De PVV hoopt dat ook in Den Haag niet-essentiële winkels met elkaar ongehoorzaam zullen zijn en de winkels op een veilige manier openen. De oproep volgt nadat eerder in meerdere andere steden de winkels toch hun deuren openden. Dit deden ze uit protest tegen de coronamaatregelen waardoor ze gesloten moeten zijn.

‘Antwerpen verandert in een Nederlandse goudklomp en de Haagse economie bloedt leeg’, zo stelt fractievoorzitter Sebastian Kruis. Groepen Nederlanders bleken tijdens de huidige lockdown de grens over te gaan om te gaan shoppen in België .

De huidige lockdownmaatregelen, waardoor alle niet-essentiële winkels gesloten zijn, gelden tot en met 14 januari. Diezelfde dag zal er een nieuwe persconferentie zijn van premier Mark Rutte (VVD) en de nieuwe coronaminister Ernst Kuipers (D66).

Dinsdag werd bekend dat meerdere gemeenten hebben een brandbrief gestuurd naar het kabinet om niet-essentiële winkels weer te openen. Ze vrezen voor de gevolgen voor de winkeliers als de lockdown nog langer aanhoudt.

Sport als essentiële sector

Daarnaast bepleitte de PVV in het coronadebat in de Haagse gemeenteraad dat sportgelegenheden worden bestempeld als essentiële sector. Kruis wil dat burgemeester Jan van Zanen ‘de deur bij het kabinet gaat platlopen’ om dit voor elkaar te krijgen.

‘Sporten is misschien wel de beste booster tegen Corona, zeker voor jonge mensen. Geef een positief signaal af en regel dit’, stelt Kruis. ‘Als de burgemeester van de derde stad van Nederland en tevens voorzitter van de VNG zich hier hard voor maakt dan moet een kabinet daar wel naar luisteren.’