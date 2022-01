Spelers ADO op ramkoers met directie: ‘Oplossing voor donderdag, anders staken wij’

De selectie van ADO Den Haag en directeur Edwin Reijntjes kunnen het voorlopig niet eens worden over de hoogte van de winstpremies voor de Haagse selectie. Na meerdere gesprekken komen beide partijen niet tot elkaar. Het geduld van de spelersgroep is op. ‘Als er voor donderdagochtend geen oplossing is, dan staken we en gaan we het veld niet op’, laat de spelersraad aan mediapartner Omroep West weten.

🗣 | Reactie spelersraad ADO Den Haag over uitblijven akkoord premies en mogelijke staking: ‘Als spelergroep kennen we de situatie van de club maar al te goed. Wij vragen geen extreme bedragen. Als er voor donderdag geen oplossing is, dan staken wij.’ — Jim van der Deijl (@JimvanderDeijl) January 12, 2022

‘Wij hebben nu lang genoeg gesproken met de leiding, maar er zit geen beweging in. Als spelersgroep kennen we de situatie van de club maar al te goed. Wij vragen geen extreme bedragen. Daarom betreuren wij dat het zo verloopt’, aldus een groep spelers die de selectie vertegenwoordigt in de spelersraad.

‘Woensdag trainen wij niet, dan hebben we een dag vrij. Donderdag is onze eerst volgende training, wij hopen dat de leiding voor die tijd met een oplossing komt, zodat de focus weer op zaterdag kan’, zo laat de groep weten. ADO Den Haag neemt het zaterdagmiddag om 16.30 uur in eigen huis op tegen TOP Oss.

‘Interne aangelegenheid’

Directeur Reijntjes was niet bereikbaar voor commentaar. Namens de Haagse club reageert een woordvoerder. ‘De selectie van ADO Den Haag en het bestuur liggen voorlopig nog niet op één lijn over de hoogte van de winstpremies. Vandaag zat een delegatie van de selectie weer om tafel met Reijntjes. Tot een akkoord is het nog niet gekomen. Verder vinden wij dit een interne aangelegenheid’, aldus de woordvoerder.

Aan het begin van het seizoen werd door de Haagse leiding geopperd om de gesprekken over winstpremies over de start van het seizoen te tillen. Dat had toen te maken met de penibele financiële situatie van de club. Inmiddels is de licentie gewaarborgd en is in Globalon een nieuwe koper van de Haagse club gevonden. Het Spaans/Amerikaans investeringsbedrijf is overigens nog geen officieel eigenaar.