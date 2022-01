Twee Hagenaars opgepakt in drugsloods in Koudekerk aan den Rijn

Twee Hagenaars (49 en 32 jaar) zijn aangehouden in verband met een groot onderzoek naar handel in verdovende middelen. Dat heeft de politie dinsdag bekendgemaakt. De aanhoudingen vonden eind vorig jaar plaats. Naast de Hagenaars werden nog drie verdachten aangehouden.

In het onderzoek naar de drugshandel trof de politie bij een inval op 28 december een grote hoeveel harddrugs aan in een loods aan de Lagewaard in Koudekerk aan den Rijn. De drugs waren verstopt in verborgen ruimtes van een voertuig wat ze daar aantroffen. Meerdere voertuigen werden in beslaggenomen.

In de loods waren ook vier mannen aanwezig, zij zijn aangehouden. Het gaat om twee mannen uit Den Haag (49 jaar en 32 jaar), een 47-jarige man uit Krimpen aan den IJssel en een 45-jarige man uit Dordrecht. Zij worden verdacht van handel in verdovende middelen en het treffen van voorbereidingen om de drugs te produceren. Woensdag wordt besloten of zij langer vast blijven zitten.

Afgelopen maandag werd een vijfde man, een 29-jarige Delftenaar, in een woning in Nootdorp aangehouden. Deze wordt donderdag voorgeleidt.