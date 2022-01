Van koffiezaak naar flexwerkplek: zo probeert horecaondernemer geld te verdienen tijdens lockdown

Omdenken noemt horecaondernemer Michael Juten het. Zijn koffiezaak Anne & Max in de Fahrenheitstraat moest dicht deze lockdown maar hij verhuurt zijn zaak nu als flexwerkplek. Want met alleen koffie to go redt hij het niet. ‘Die paar bakjes per dag zetten geen zoden aan de dijk’, zegt Michael in Haags Bakkie.

Voor de lockdown zaten er ook altijd veel flexwerkers en studenten in koffietentjes. ‘Maar met de lockdown en de anderhalve meterregel merkte ik dat ik minder tot geen zitplekken had.’

Hij kwam in contact met de eigenaren van Choosewise, zij huren kantoorruimte voor flexwerkers. Michael was meteen enthousiast. Met een paar aanpassingen bij onder andere de Kamer van Koophandel was het geregeld.

‘Gouden deal’

‘Het restaurantgedeelte is nu kantoorruimte. Ik mag het aan Choosewise verhuren en die verhuren het weer door.’ Wie bij Michael in de zaak wil komen werken moet zich bij aanmelden via Choosewise, dan krijgen ze een QR-code die Michael kan scannen.

Voor het eerste uur betaal je zes euro en krijg je onbeperkt koffie, thee en water. Vanaf het tweede uur is het tien cent per minuut. ‘Een bakkie koffie is al snel 3,50 euro. Twee, drie bakjes in anderhalf uur en je hebt negen euro betaald aan drankjes. Het is een gouden deal.’

Een blijvertje

Michael wil er ook na de lockdown mee door gaan. ‘De ene flexwerker geeft wel geld uit. Maar er zijn er ook die voor 3,50 euro anderhalf tot twee uur zitten. Dat kan niet meer uit. Ik heb mijn gas, water, licht en huur te betalen. Plus een grote achterstand van de afgelopen twee jaar. Ik kan niet zoveel laptoppers (zoals hij flexwerkers noemt red.) in m’n winkel hebben die zo weinig uitgeven.’

Maar Michael wil alle flexwerkers een plek kunnen geven. Hij wil geen onderscheid maken op basis van geld, want hij kan niet in iedereens portemonnee kijken. ‘Niet iedereen kan 20 euro besteden.’ Daarom werkt dit goed voor hem. Wie na de lockdown in zijn zaak z’n laptop opent wordt verzocht zich aan te melden als flexwerker.

Foto: Michael Juten bij Haags Bakkie

Weinig energie

Deze derde lockdown vindt Michael het lastig om als ondernemer nog te bedenken hoe hij geld kan verdienen. ‘De energie is er wel uit, de creativiteit raakt echt op. Tijdens de aankondiging zei mijn vrouw: “Wat gaan we dit keer bedenken?” Ik zei, schat ik weet het niet.’ Na negen dagen ontstonden er pas ideeën bij Michael.

Daarom heeft hij maar weer wat oude plannetjes van stal gehaald. Tijdens de vorige lockdowns deed hij van alles. ‘Ik heb auto’s gewassen, twee bingo’s georganiseerd, een pubquiz en een oudejaarsloterij.’ Nu gaat hij die dingen weer doen. ‘Voor de Nieuwjaarsloterij verkopen we lootjes aan de deur om leuke prijzen van winkeliers uit de Fahrenheitstraat te winnen.’ Zijn collega’s uit de straat is hij dankbaar voor hun donaties.

Foto ter illustratie: PXHere