Varend Corso Westland start voorbereidingen voor Haagse vaardag

Het Varend Corso Westland zal dit jaar waarschijnlijk ook Den Haag aandoen. Nadat ze een eenmalige subsidie van 25.000 euro heeft gekregen gaat men de organisatie van de extra vaardag voorbereiden, zo is bekendgemaakt. Wel gaat ze nog op zoek naar extra geld: ‘Met dit bedrag is de extra vaardag van het corso nog niet financieel geborgd.’

Het is voor de organisatie al langer een wens om de bonte stoet van tientallen schuiten, versierd met bloemen, planten en groenten door Den Haag te laten gaan. Wanneer de vierde dag van het evenement een feit is zal het op zondag 26 juni Den Haag aandoen.

‘We kijken er naar uit dat Gemeente Den Haag dit evenement gaat omarmen’, zegt Rob Baan, voorzitter Varend Corso Westland. ‘Komende editie gaan we duizenden Hagenaren en Hagenezen kennis laten maken met “ons” corso, het feest op het water en natuurlijk ook hun buurgemeente.’

‘We gaan met veel trots laten zien waar het Westland voor staat: gezonde en prachtige producten, banen die voor het oprapen liggen en internationaal toonaangevende glastuinbouw. Met dit evenement kunnen we de ‘muur’ tussen Westland en Den Haag hopelijk een stukje doorbreken.’