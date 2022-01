Twee Hagenaars opgepakt in drugsloods in Koudekerk aan den Rijn

Verloot je Boompje zamelt meer dan 30.000 oude kerstbomen in: ‘De Haagse jeugd heeft keihard gewerkt’

Het is een nieuw record: wel 30.152 oude kerstbomen zijn dit jaar ingezameld met Verloot je Boompje, de actie waarbij kinderen bomen kunnen inleveren voor lootjes en cadeaubonnen. Vorig jaar stond de eindstand op 27.548. Initiatiefnemer Willem van Gent is ‘zeer tevreden’ met het resultaat, laat hij in Bob Staat Op weten. ‘We hebben twee weken lang keihard gewerkt en de Haagse jeugd ook.’

Met meer dan 2.400 bomen was het inzamelpunt op de Prins Mauritslaan in Scheveningen de grote winnaar. De drukte deed volgens Van Gent meer goed dan alleen het verloop van de actie. ‘Het werd op een gegeven moment een soort buurthuis. Kinderen kwamen niet alleen meer bomen brengen, maar ook hun huiswerk maken of TikTok-filmpjes opnemen. Het was één groot feest en juist dat maakt het project voor ons zo geslaagd. Al die bomen inzamelen is prachtig, maar het belangrijkste is dat de kinderen het leuk hebben gehad en dat hebben we echt gezien.’

Elke ingeleverde kerstboom is een stempel op de spaarkaart en een lootje waard. Bij de trekking op 15 januari worden er meerdere prijzen verloot, waaronder dat waar het veel jongeren om te doen is: een PlayStation 5, voor ieder stadsdeel één. ‘Per stadsdeel hebben we een grote bak met lootjes en een aantal wethouders gaan ons helpen bij de trekking. In totaal zijn het dus daadwerkelijk meer dan dertigduizend lootjes’, lacht Van Gent. Van de oude bomen wordt biomassa gemaakt.

Wie misgrijpt hoeft geen jaar te wachten op een nieuwe kans op een grote prijs. Van de zomer is de organisatie terug met Verloot je Zooitje, waarbij zwerfafval wordt ingezameld. Het principe is hetzelfde als Verloot je Boompje, ‘maar in plaats van kerstbomen gaat het per honderd gram afval’, zegt van Gent. Ook deze actie bleek de afgelopen keren een groot succes. ‘Ik heb de cijfers nu even niet paraat, maar er is heel wat vuilnis door mijn handen gegaan.’

