Vondst aangespoelde dieren op Zuiderstrand is ‘mini-ramp’, vindt Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld na de vondst van veel aangespoelde dieren op het Zuiderstrand. Een aantal omwonenden tipte de partij. ‘Die hebben ook gezegd dit nog nooit te hebben gezien op dit stuk strand’, zegt raadslid Robin Smit. ‘Ik noem dit een mini-ramp.’

In de ochtend van maandag 10 januari zegt de partij veel berichten te hebben gekregen over ‘de massaal aangespoelde vissen, zeesterren, zee-egels, krabben, palingen en andere zeedieren op een stuk van het Zuiderstrand’. Hoewel er vaker dieren aanspoelen op het strand is het de hoeveelheid die de partij nu zorgen baart.

Veel dieren spoelden aan op een deel van het #zuiderstrand. Omstanders zeggen dit zelden te hebben gezien en vermoeden dat het door de bodemvisserij komt. Belangrijk dat dit uitgezocht wordt. Daarom stelt @PvdDDenHaag vragen aan het college B&W. #raad070 #vissenwelzijn pic.twitter.com/v3PhjyNV5w — Robin Smit (@rsmitos89) January 10, 2022



Het is voor de partij nog niet duidelijk hoe de beesten op het strand terecht zijn gekomen. ‘Het kan verschillende oorzaken hebben. Onder andere het weer, dat er een storm is geweest, maar het kan ook zijn dat er bodemvisserij heeft plaatsgevonden waardoor de hele bodem is opgekomen en op het strand is gekomen’, zegt Smit in Bob Staat Op.

Ecosysteem

‘Bij bodemvisserij gaan ze met netten over de grond van de bodem heen. Het leven van de zeebodem komt dan naar boven en dat vangen ze weg. Doordat er in de bodem wordt gewroet komt dat uiteindelijk hier op het strand terecht.’ En dat is schadelijk voor de dieren stelt Smit. ‘Daarmee vernietig je eigenlijk een deel van het ecosysteem wat de zee te bieden heeft.’

‘Mini-ramp’

‘Ik noem dit een mini-ramp. En wat je zou willen van de gemeente is dat ze daar op acteren’, aldus Smit. In haar vragen wil de partij weten of de oorzaak van het dierenleed bekend is en hoe het college heeft gehandeld na het vinden van de dieren.

Wat Smit betreft kunnen organisaties als de dierenambulance of andere dierenorganisaties helpen bij het redden van de dieren of zorgen voor een humaan einde. ‘Als dit door menselijk handelen heeft plaatsgevonden dan vind ik dat we als mensen ook verantwoordelijk moeten zijn om deze dieren te helpen.’

Foto: Twitter Robin Smit