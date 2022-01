Ook sinds kerst geen post in Duttendel: ‘We zijn radeloos’

Politie gebruikt stroomstootwapen bij agressieve man op de Lijnbaan

De politie heeft woensdagavond op de Lijnbaan het stroomstootwapen gebruikt bij een verdachte die niet mee wilde werken. De man (26) was agressief en bedreigde de agenten.

De politie kreeg een melding van een bedreiging rond 23.15 uur. De Hagenaar sloeg op een voertuig en kwam op de agenten af met een voorwerp dat leek op een mes. Na meerdere waarschuwingen gebruikten de agenten eerst pepperspray.

Toen dat niet bleek te werken werd het stroomstootwapen gebruikt om de man onder controle te krijgen. De verdachte is daarna nagekeken door een medisch expert. Volgens de politie heeft de man geen letsel overgehouden aan de inzet van het nieuwe wapen. Hij is opgepakt voor bedreiging en het negeren van een contactverbod.

Stroomstootwapen

Sinds dit jaar heeft de politie in Nederland een stroomstootwapen. ‘Het kan ingezet worden bij direct dreigende gevaarsituaties’, aldus de politie. Het wapen is bedoeld om te voorkomen dat de politie zwaar fysiek geweld of andere zware geweldsmiddelen hoeft te gebruiken.

Foto: Politie