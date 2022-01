Geen Gouden Koets meer tijdens Prinsjesdag: koets voorlopig niet meer gebruikt

De Gouden Koets rijdt voorlopig niet meer door Den Haag. Het Koninklijk Huis heeft besloten de koets niet meer te gebruiken voor Prinsjesdag en andere officiële gelegenheden. Dat zegt koning Willem-Alexander vandaag in een videoboodschap.

‘We kunnen het verleden niet herschrijven. We kunnen wel samen proberen ermee in het reine te komen. Dat geldt ook voor het koloniale verleden. De Gouden Koets zal pas weer kunnen rijden als Nederland daar klaar voor is. En dat is nu niet het geval’, zegt de koning.

Dat bekent niet dat de koning de koets helemaal in de ban doet. ‘Het heeft geen zin om wat gebeurd is door de bril van onze tijd te veroordelen en te diskwalificeren. Simpelweg historische objecten en symbolen verbannen is beslist ook geen oplossing. In plaats daarvan is een gezamenlijke inspanning nodig die dieper gaat en langer duurt. Een inspanning die ons verbindt in plaats van verdeelt.’

Restauratie

De koets werd in 2015 voor het laatst gebruikt tijdens het traditionele ritje op Prinsjesdag. Daarna moest de koets worden gerestaureerd. De Gouden Koets ging uiteindelijk naar het Amsterdams Museum voor een tentoonstelling. Sindsdien gebruikte de koninklijke familie de Glazen Koets.

De koets was een geschenk van de Amsterdamse bevolking aan koningin Wilhelmina bij haar inhuldiging. Meer dan 1200 ambachtslieden werkten aan de koets. Het groot onderhoud begon in 2016. Specialisten uit binnen- en buitenland werken aan de koets, waarvoor bij de Koninklijke Stallen in Den Haag ook een restauratieruimte is ingericht.

Slavernijverleden

Er is al jaren discussie over de Gouden Koets. De ophef over de Gouden Koets gaat over een afbeelding aan de linkerkant. De Amsterdamse schilder Nicolaas van der Waay zou de toenmalige koloniën verheerlijken, met een onder meer knielende zwarte man namens Suriname en de Antillen. Dat wordt nu als racisme gezien.

