Haagse Invloeden: Peter van Keulen (Public Matters) over Haagse lobby, Lars Duursma over persconferentie

Zaterdag te gast in Haagse Invloeden: Peter van Keulen (managing partner en oprichter van Public Matters) en communicatie-expert Lars Duursma (oprichter en directeur van Debatrix).

Net zoals bij eerdere coronapersconferenties bespreekt Ruben van Twillert met communicatie-expert Lars Duursma de persconferentie van vrijdag 14 januari. Een bijzondere, want het is de eerste van de deze week aangetreden nieuwe minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Ernst Kuipers (D66). Ook wordt het een persconferentie nieuwe stijl: zo zal minister Kuipers tijdens zijn verhaal afbeeldingen vertonen op een scherm. Welk besluit neemt het nieuwe kabinet en wat wordt de boodschap? Een bijzondere persconferentie dus, en de eerste van kabinet Rutte IV.

Met Peter van Keulen (Public Matters) bespreekt Ruben hoe invloed wordt uitgeoefend op politiek Den Haag. Nu het coalitieakkoord er ligt en de nieuwe bewindspersonen zijn beëdigd, breekt voor lobbyisten een belangrijke tijd aan. Hoe ga je te werk bij de start van een nieuw kabinet? En hoe staat het eigenlijk met de Haagse lobby: hoe is het veranderd de afgelopen jaren, wat vindt Van Keulen van de aangescherpte lobbymaatregelen en de roep voor meer transparantie? En welk effect heeft een verhard politiek klimaat in de Tweede Kamer, dat veel is gericht op beeldvorming, op het werk van lobbyisten?

Ook aandacht voor de wekelijkse rubriek de Campagne. Presentator Ruben van Twillert zal een eerste naam van een jurylid bekendmaken. En dat heeft alles te maken met de Den Haag FM juryprijs die wordt uitgereikt voor de beste campagne, op de dag na de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart dit jaar.

Haagse Invloeden

Elke zaterdag 10-11 uur

Live vanuit de bibliotheek aan het Spui