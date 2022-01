Hulporganisatie bepleit potentieel van vluchtelingen: ‘Wat je ziet is dat er vaak gewoon angst is’

De kennis die hij met zijn hulporganisatie Movement On The Ground heeft opgedaan bij de opvang van vluchtelingen op het Griekse Lesbos wil Hagenaar Adil Izemrane nu ook inzetten in Nederland. Daarbij wil hij dat meer wordt gekeken naar het potentieel van vluchtelingen en asielzoekers en wil hij dat er meer wordt geïnvesteerd in de mensen zelf en de band met de gemeente waar ze terechtkomen.

Movement On The Ground was actief voor vluchtelingen in Griekenland. Op Lesbos werkte zijn organisatie er aan mee om de kampen daar ‘menswaardig te maken’. ‘Nu, na vijf, zes jaar, gaan we actief worden in Nederland’, vertelt hij in Haags Bakkie. ‘We hebben de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met verschillende partijen om te kijken hoe we, met alles wat we hebben geleerd in Griekenland, kunnen bijdragen aan de migratie- en vluchtelingensituatie in Nederland.’

‘Je zal je verbazen hoeveel paralellen er zijn tussen de situatie in Nederland waarbij sommige mensen al langer dan een jaar in azc’s wachten op een plek in de maatschappij. En dat hebben we ook gezien in Griekenland waar we zagen dat mensen soms wel drie jaar in een vluchtelingenkamp zaten.’

De filosofie van Movement On The Ground is dat er geïnvesteerd moet worden in de mensen. ‘En ze niet alleen maar blijven beschouwen als mensen op de vlucht’, zo vertelt hij. ‘Ik denk dat het heel belangrijk is dat we ze gaan zien voor het potentieel wat ze zijn als mens.’ Daarom zou er geïnvesteerd moeten worden in educatie. ‘En dat je gaat kijken hoe je de kloof tot de arbeidsmarkt kleiner kunt maken, zodat ook het integratieproces sneller kan verlopen op het moment dat ze een status hebben.’

Van Camp naar campUs

Opvangkampen werden op het Griekse Lesbos een campUs. ‘Waarin we samen met de mensen, ook met de lokale bevolking, gaan investeren in zowel de mensen die opgevangen worden als de mensen die ze aan het opvangen zijn.’ Zo wil hij de gemeenschap, op vrijwillige basis, activeren.

Daarbij gaat de organisatie uit van de eigen talenten van de mensen. ‘Er zitten veel vluchtelingen die leraar zijn geweest. Dan zorgen we ervoor dat die mensen zich nuttig kunnen maken in de schooltjes die we samen bouwen met mensen die technisch onderlegd zijn.’ Die filosofie ontwikkelde men op Lesbos tot een succesvolle aanpak, zo zegt hij. ‘En dat willen we nu ook hier in Nederland.’

Activeren van de gemeenschap

‘De afgelopen tijd zijn we in gesprek geraakt met het COA en de allereerste bevindingen zijn dat we complementair zijn aan elkaar’, zo zegt Izemrane. Bij de noodopvang ziet hij een rol weggelegd voor zijn organisatie om de vluchtelingengemeenschap kan activeren. ‘In eerste instantie voor de mensen zelf, maar ook om draagvlak te creëren voor de lokale bevolking.’

‘Wat je ziet is dat er heel vaak gewoon angst is. Voor de vluchteling. Voor de asielzoeker. Dat het overlast gaat brengen. Daarmee zien we niet wat het potentieel is, en kan zijn, van zo’n vluchteling.’ Het is van belang om de gemeenschap zich activeert, allereerst door zich binnen een azc nuttig te maken. Daarna kan de slag gemaakt worden naar sectoren in de directe omgeving om zo ‘bruggen te bouwen’. ‘We gaan kijken hoe we ze kunnen omscholen zodat ze zich niet alleen binnen het azc, maar ook in de lokale gemeente zich nuttig kunnen maken.’

LEES OOK: