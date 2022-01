Koophuizen in Den Haag kosten nu zo’n 459.000 euro, 22 procent duurder dan jaar eerder

De huizenprijzen in Den Haag zijn weer gestegen. De gemiddelde huizenprijs was in het vierde kwartaal van 2021 zo’n 459.000 euro. Dat is een prijsstijging van 22,1 procent in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldt makelaarsvereniging NVM.

Ook ten opzichte van het derde kwartaal van 2021 zijn de huizen in Den Haag duurder geworden. De prijzen stegen met 4,3 procent. Landelijk is de gemiddelde verkoopprijs nu 438.000 euro voor een bestaande koopwoning. Nieuwbouwhuizen zijn nog wat duurder, die kosten landelijk gemiddeld 466.000 euro.

Ook zijn er weer minder huizen verkocht. In Den Haag zijn er in het vierde kwartaal 1.106 huizen minder verkocht ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Maar in vergelijking met het derde kwartaal werden er wel meer huizen verkocht.

Nieuwbouw

Dat er minder huizen te koop staat komt volgens NVM Haaglanden doordat woningbezitters hun huis niet te koop zetten zonder uitzicht op een ander huis. Daarnaast is er te weinig nieuwbouw waardoor de markt vastloopt. ‘Daarom moeten we de nieuwbouw snel op gang krijgen, dan komt er doorstroming op de woningmarkt.’

Het duurde in het afgelopen kwartaal zo’n 24 dagen tot een huis in Den Haag werd verkocht. Dat is vijf dagen sneller dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het overbieden op een koopwoning wordt steeds normaler, 78 procent van de koopwoningen werd verkocht boven de vraagprijs.

Vicieuze cirkel

Volgens de NVM zitten we in een vicieuze cirkel in de huidige woningmarkt. ‘De doorstroming stokt door te weinig aanbod en de krapte jaagt de prijzen op. Een tweedeling in de maatschappij ligt op de loer, waarbij woningbezitters en woningzoekers meer en meer tegenover elkaar komen te staan’, aldus NVM Haaglanden.

NVM wijst erop dat de lage rente, de overwaarde op bestaande woningen, de spaartegoeden en het vertrouwen in de economie leiden tot hoge biedingen en prijzen. ‘Senioren worden erop aangesproken dat ze niet willen verhuizen, maar dat is te gemakkelijk. Er is domweg geen passend aanbod voor deze doelgroep.’