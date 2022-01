Ook sinds kerst geen post in Duttendel: ‘We zijn radeloos’

Naast de problemen met de post in Benoordenhout, gaat het ook in Duttendel (stadsdeel Scheveningen) niet goed met de postbezorging. ‘Ik heb sinds 27 december geen post meer ontvangen’, laat een van de bewoners weten aan Den Haag FM.

‘Wij zijn langzamerhand radeloos aan het worden en vragen ons af of de post er nog wel is.’ Ook een andere bewoner maakt zich zorgen. ‘Er zit bankpost tussen. Dat is tweemaal opgestuurd door onze bank maar allebei niet bezorgd. Ook de gemeentes Den Haag en Eindhoven stuurden ons post, mogelijk zitten er ook rekeningen tussen.’

De bewoner nam uiteindelijk zelf de proef op de som. ‘We hebben op een gegeven moment een brief naar onszelf gestuurd. Niet omdat we de brievenbus graag horen klepperen maar om na te gaan hoe lang het gaat duren voordat we die terugontvangen.’ De brief is nog altijd niet bezorgd.

Klachten

Beiden hebben klachten ingediend bij PostNL. ‘Ik heb meerdere klachten ingediend bij PostNL, maar we komen daar niet verder mee en kregen geen duidelijk antwoord.’ Mensen worden er moedeloos van. ‘Het antwoord is dat het doorgegeven zal worden, maar verder nul acties.’

Ook de andere bewoner heeft het idee dat klagen geen zin heeft. ‘Onze indruk is dat die klachtenlijn er vooral is om klanten op een dwaalspoor te brengen. Bel je met telefoonnummers die op de site van PostNL staan, dan zijn die nummers allemaal buiten werking.’ Omdat dit allemaal niet lukte heeft hij twee dagen geleden een brief afgeleverd bij het hoofdkantoor in Den Haag.

Reactie PostNL

Een woordvoerder van PostNL laat weten niet bekend te zijn met de problemen in Duttendel maar zegt de zaak meteen te hebben opgepakt. ‘Dit gaan we serieus uitzoeken en de problemen oplossen’, laat hij weten.

Eerder werd bekend dat er in Benoordenhout sinds de kerst geen post was bezorgd . Vorige week is een team van postbezorgers aan de slag gegaan om de post die kwijt was alsnog te bezorgen. Maar toch heeft nog niet iedereen in de wijk zijn post gehad. ‘We krijgen nog steeds klachten. Dus we zijn met man en macht bezig om uit te zoeken waar de post is.’

Waar de verdwenen post als die tijd is geweest en waar het fout is gegaan kan PostNL nog niet zeggen. ‘We zijn nog aan het uitzoeken wat er in de tussentijd met de post is gebeurd.’