Renovatie Utrechtsebaan gaat beginnen: ‘We verwachten voor Hemelvaart helemaal open te zijn’

Na drie jaar voorbereiding is het zover. Dit weekend gaat de grote renovatie aan de Utrechtsebaan beginnen. Projectmanager Mike Gerrits en zijn team zijn er klaar voor. ‘Blij dat we nu de realisatie gaan doen.’

De vloer heeft de meeste aandacht nodig. ‘Het is een grote betonnen bak, gebouwd in de jaren 70. Door temperatuurverschillen en het verkeer zijn er scheuren ontstaan in de vloer. Als je daar niks aan gaat doen, gaat er water doorheen lekken’, vertelt Gerrits in Bob Staat Op.

Dus wordt het asfalt eraf gehaald en de vloer eronder ge├»nspecteerd. ‘Waar beton los ligt wordt er 20 centimeter afgehaald en een nieuwe vloer gestort.’ Ook de wanden worden waar nodig gerepareerd , wordt de vangrail vervangen door een betonnen variant en de verlichting opgeknapt. ‘Dan is de hele bak weer als nieuw, kunnen we er weer 30 jaar tegenaan.’

Stad uit via Rotterdamsebaan

Vrijdagavond gaat de Utrechtsebaan voor een weekend helemaal dicht. Dan wordt er aan de verkeersomzetting gewerkt. Eerst wordt de noordkant van de Utrechtsebaan aangepakt, dat is de rijbaan waarop je nu de stad in gaat. Dus dat verkeer moet tijdelijk via de andere rijbaan de stad in. Automobilisten die de stad uit willen worden omgeleid via de Rotterdamsebaan.

Als de noordkant klaar is kan het verkeer weer via die gloednieuwe baan de stad in. Dan wordt de zuidkant aangepakt. ‘We verwachten voor Hemelvaart helemaal open te zijn.’ Gerrits verwacht dat te redden maar ze hebben rekening gehouden met onverwachte situaties. ‘Als het heel erg gaat sneeuwen of vriezen hebben we nog wel ruimte.’

Vertraging