Spuigasten: Lotte van Basten Batenburg (VVD) en Tim ‘S Jongers (PvdA) over vertrouwen in nieuwe kabinet

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn zaterdag de kandidaat-raadsleden Lotte van Basten Batenburg (VVD) en Tim ‘S Jongers (PvdA) te gast.

Het nieuwe kabinet moet het vertrouwen terugwinnen. Door corona, de lange formatie, de toeslagenaffaire en dezelfde samenstelling van partijen in de coalitie, is het vertrouwen in de politiek erg laag. Het vertrouwen in het deze week aangetreden kabinet is beperkt. Drie op de tien kiezers hebben tamelijk (27 procent) tot heel veel (2 procent) vertrouwen in de nieuwe regeringsploeg, terwijl twee derde niet zo veel (40 procent) tot helemaal geen (25 procent) vertrouwen heeft, blijkt uit onderzoek van I&O Research.

Hoe kan dit kabinet het vertrouwen herstellen? Hoe staat het met de gespannen relatie tussen de Rijksoverheid en gemeenten? Na het corruptieonderzoek en het vertrek van burgemeester Pauline Krikke is de afgelopen jaren ook gewerkt aan het herstel van vertrouwen in de Haagse politiek. Hoe kan de Haagse raad het vertrouwen terugwinnen? In Spuigasten twee gasten die van beroep adviseur zijn en beiden kandidaat-raadslid zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen: Lotte van Basten Batenburg (VVD) en Tim ‘S Jongers (PvdA). Beiden staan overigens op de derde plek op de kieslijst van hun partij.

Van Basten Batenburg kent het Binnenhof van binnenuit: ze was de afgelopen vier jaar politiek adviseur van de minister van Infrastructuur en Milieu, voorheen was ze politiek adviseur van wethouder Boudewijn Revis (VVD). ‘S Jongers geeft in zijn werk dagelijks advies aan de overheid: hij is is namelijk adviseur bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS).

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B in de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Volg het live op de radio via Den Haag FM, via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40) of de stream op denhaagfm.nl.

