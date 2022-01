Automobilist op fietspad betrapt met drugs en veel contant geld

Een 20-jarige man is deze week in Mariahoeve opgepakt voor het bezit van drugs en grote hoeveelheden cash. In zijn huis werd nog meer drugs, contant geld en dure merkkleding gevonden. Alles is in beslag genomen.

Tijdens een surveillance in de wijk zagen agenten woensdag rond 00.20 uur een auto over een fietspad rijden. Een bijrijder stapte in en ze reden naar een afgelegen plek. De agenten volgden de auto. De automobilist werd staande gehouden en in de auto werden twintig zakjes wit poeder en veel contant geld gevonden.

De verdachte is meegenomen naar het bureau.

