PostNL zet eigen bezorgers weer in na postmysterie in Benoordenhout en Duttendel

Medische mondkapjes vanaf zaterdag verplicht in HagaZiekenhuis

Meer in

In het HagaZiekenhuis zijn medische mondkapjes vanaf zaterdag 15 januari verplicht voor bezoekers vanaf 12 jaar. Dat heeft het ziekenhuis bekendgemaakt.

Bezoekers krijgen bij de ingang van het ziekenhuis het ‘juiste mondkapje’. ‘U mag het mondkapje alleen afdoen als de behandelaar dit tegen u zegt’, aldus het HagaZiekenhuis.

Of de regel ook gaat gelden in de ziekenhuizen van HMC is nog niet duidelijk.

CE-keurmerk

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde het kabinet eerder deze week dat mensen een zogeheten chirurgisch mondmasker (type 2) moeten dragen in publieke ruimtes en buiten waar je niet voldoende afstand kan houden, zoals winkelstraten en sportevenementen.

Aan het mondkapje zelf kan je vaak niet zien welk type het is. Volgens woordvoerder van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd moet je letten op een CE-markering en het typenummer II of IIR. ‘Dat mogen producenten er alleen op zetten als de kapjes voor medisch gebruik zijn’, zei de woordvoerder eerder tegen de NOS .

Foto ter illustratie: Unsplash