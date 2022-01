PostNL zet eigen bezorgers weer in na postmysterie in Benoordenhout en Duttendel

PostNL gaat vanaf vandaag weer met eigen bezorgers de post rondbrengen in Benoordenhout en Duttendel. Dat heeft het postbedrijf laten weten aan Den Haag FM. Sinds de kerst hadden inwoners van die wijken geen post meer gehad.

PostNL kreeg veel klachten over de postbezorging in de twee wijken. ‘We hebben naar aanleiding daarvan meermaals gesproken met de partij die sinds een aantal jaar in deze twee wijken, tot voor kort naar tevredenheid, voor ons de post bezorgt. In overleg zijn we tot de conclusie gekomen dat zij op dit moment niet in staat zijn om de bezorging naar behoren uit te voeren.’ Daarom neemt PostNl die wijken vanaf vrijdag weer zelf over.

Ondertussen zegt PostNL druk bezig te zijn met het bezorgen van de post die al die weken niet bezorgd is. ‘Via deze weg nogmaals onze oprechte excuses aan alle inwoners van deze wijken die hier last van hebben of hebben gehad’, aldus een woordvoerder.