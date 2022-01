Haagse Invloeden: Peter van Keulen (Public Matters) over Haagse lobby, Lars Duursma over persconferentie

Utrechtsebaan gaat in onderhoud, voor verkeer de stad uit is de weg maandenlang gesloten

De Utrechtsebaan wordt vanaf komende maandag gerenoveerd. Van 17 januari tot en met mei zal de weg daarom de stad uit, in de richting van het Prins Clausplein, gesloten zijn. Verkeer wat de stad in komt kan ‘vaak wel’ gebruikt blijven maken van de weg. Ter voorbereiding op de werkzaamheden is de weg in het weekend van 14, 15 en 16 januari (vrijdag 22.00 uur tot maandag 05.00 uur) in beide richtingen afgesloten voor verkeer.

Dagelijks rijden ruim 60.000 auto’s over de weg van en naar het centrum van Den Haag. De verdiepte weg is aangelegd in de jaren zeventig en toe aan groot onderhoud. Door de verdiepte ligging van de Utrechtsebaan is het asfalt aangelegd in een betonnen bak. De betonnen ondergrond en wanden zijn inmiddels zo’n 50 jaar oud en hebben onderhoud nodig. De gemeente laat daarom het beton repareren en het asfalt vervangen. Ook de riolering wordt in orde gemaakt en de vangrail in de middenberm wordt vervangen.

Het renoveren van de weg gebeurt in beide rijrichtingen. Eerst zijn de rijstroken naar Den Haag aan de beurt. Verkeer richting het centrum zal dan worden omgeleid over de rijbanen die normaliter bedoeld zijn voor verkeer dat de stad verlaat.

Daarna volgen de werkzaamheden aan de rijstroken die de stad uitgaan. Verkeer richting het centrum kan dan al rijden over de gerenoveerde weg. De hele periode van werkzaamheden zal verkeer de stad uit een omleiding moeten volgen. Ook de toe- en afrit Bezuidenhout (afrit 3) zal enkele weekenden afgesloten zijn. Verkeer wordt dan omgeleid.

Weekendsluitingen

In het tweede weekend is de Utrechtsebaan in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer. Dit ter voorbereiding op de werkzaamheden. In het laatste weekend van januari en de eerste drie weekenden van februari is de weg afgesloten voor al het verkeer.

Vertraging

De werkzaamheden aan de Utrechtsebaan zouden eigenlijk in oktober van het vorige jaar van start zijn gegaan. De start van de werkzaamheden liep vertraging op , omdat een van de aannemers die het project niet had gekregen naar de rechter was gestapt. Dat bezwaar is in september door de rechter afgewezen, aldus de gemeente.

