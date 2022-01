Medische mondkapjes vanaf zaterdag verplicht in HagaZiekenhuis, HMC nog in beraad

Zorgen om onduidelijkheid make-over Prins Hendrikplein: waar komen de terrassen en de jeu de boules?

Bewoners en horecaondernemers in het Zeeheldenkwartier maken zich zorgen over de toekomst van hun Prins Hendrikplein. Tram 16 die om het plein heen rijdt wordt vervangen door een nieuwe brede tram. Daarvoor hoeft het plein niet aangepast, maar het lijkt erop dat het toch een totale make-over krijgt. Daar zijn ze in de wijk niet blij mee.

Op lijn 16 rijdt nu nog de oude HTM-tram, maar die wordt vervangen door de Aveniotram. Voor de brede tram wordt de Zoutmanstraat aangepast en een deel zelfs autovrij.

Aan het plein zou niks gedaan worden was de buurt beloofd. ‘In het najaar hoorde ik dat de huidige terrassen helemaal niet terugkomen’, zegt Patrick van Aller van Gastropub Van Kingsbergen in Bob Staat Op. Op het plein heeft Van Aller een terras, net als café Victoria, is er wekelijks een markt en ligt er een jeu-de-boules-baan. De ondernemers en bewoners maken zich zorgen over de toekomst van het plein.

Terrassen

Van Aller merkte dat er iets niet klopte toen hij zijn terrasvergunning wilde verlengen, dat kon niet zomaar. Volgens de gemeente kon zijn vergunning niet verlengd worden. ‘De week voor kerst hoorde ik dat het huidige terras niet terugkomt.’ Dat terwijl hij op het punt stond om de offerte van een nieuw terras te tekenen.

Eventuele nieuwe terrassen komen in een andere hoek. ‘In een bocht in de schaduw. Terwijl wij ongeveer de langste zon hebben op het terras van heel Den Haag. Normaal heb ik tot 20.30 uur zon.’ Van Aller baalt vooral dat hij zes weken voor de start van het terrasseizoen nog geen idee heeft wat het gaat worden. ‘We weten nog steeds niet waar ze komen.’

Op het Prins Hendrikplein is altijd van alles te doen

Vier grote ingangen

Het plein heeft nu acht smalle ingangen. ‘Ze willen er vier grote ingangen van maken, een soort opritten.’ Dat vindt Van Aller te gevaarlijk, fietsers gaan dan misschien het plein oversteken en kinderen kunnen makkelijker het tramspoor oplopen.

Van Aller heeft de gemeente gevraagd om tekenen maar die kan niks aan de bewoners en ondernemers laten zien. Aangezien er door Hart voor Den Haag raadsvragen zijn gesteld over de situatie, kan de gemeente tot de vragen zijn beantwoord geen antwoorden geven aan de pers.

Foto’s: Gastropub Van Kinsbergen