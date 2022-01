Haagse Amy Winehouse tributeband in Battle of the Bands: ‘Alsof ze uit haar graf is opgestaan’

Van Queen tot Amy Winehouse en van The Rolling Stones tot Bruce Springsteen. In het nieuwe tv-programma The Tribute: Battle of the Bands nemen elf tributebands het tegen elkaar op. Spike van DI-RECT en Cesar Zuiderwijk van Golden Earring zitten in de jury. De Haagse band Celebrating Amy doet mee. ‘Je gelooft bijna je ogen niet’, zegt Spike over de zangeres.

Acht jaar geleden begon voor zangeres Denise van Dorst het balletje te rollen. Ze had lang zwart haar en droeg altijd eyeliner. Steeds meer mensen zeiden tegen haar dat ze op Amy Winehouse leek. ‘Ik was toen niet heel erg bezig met haar muziek. Maar ik ben helemaal verliefd geworden op der’, vertelt ze in Haagse Bakkie.

Een suikerspin op d’r harses

‘Ongelofelijk’, zegt Spike over de Haagse band. ‘Ze doet het heel goed. Er gaat een suikerspin op der harses, ze heeft tattoos. Je gelooft bijna je ogen niet, ze is uit der graf opgestaan’, zegt hij in Bob Staat Op.

‘Naaa, ik hoor het!’

Samen met Zuiderwijk en Angela Groothuizen beoordeelt Spike de bands. Er wordt gejureerd op hoe dicht de band bij het origineel komt qua klank. ‘Het gaat om hoe het bandje klinkt. Dat als je je oogjes dicht doet, en denkt: naaa ik hoor het!’

De jury en presentator Gerard Ekdom | Foto: Talpa

Het nadoen van de groten der aarde vergt wel lef. ‘Je hebt het over acts die allemaal in de Top 2000 voorbij komen en vrij hoog staan. Het zijn hele goeie bands. Dan moet je wel van goede huize komen. Ga er maar aan staan!’, zegt Spike.

Van ANWB-monteur tot klusjesman

De muzikanten hebben naast muziek maken ook nog een andere baan. ‘Van ANWB-monteur tot basisschooldirecteur tot een IT’er’, zegt Spike. ‘De klusjesman staat het repertoire van Bruce Springsteen te zingen. Dat is een onwijs tof iets. Het plezier straat daar vanaf.’

Ook gitarist Jasper Kuper van Celebrating Amy vond het heel leuk om te doen. ‘Het is een kans en geeft exposure. Een hele goeie ervaring.’

Ziggo Dome is een droom

Wie eerste wordt wint niet zomaar een prijs. De winnende band mag een uur optreden in de Ziggo Dome. De nummer twee mag drie kwartier spelen, de nummer drie een half uur en wie vierde mag een kwartier openen. ‘Dat is een hele leuke prijs. Er is niks mooier dan zo’n spot’, zegt Spike. Dat geldt ook voor Denise. ‘Ziggo Dome is wel een droom.’

The Tribute: Battle of the Bands is vanaf zaterdag wekelijks te zien om 20.00 uur op SBS6.