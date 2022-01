Cabaretier Peter Heerschop en cultuurwethouder Robert van Asten in Kunstlicht

In Kunstlicht op Den Haag FM: cabaretier Peter Heershop zou zijn alleskomtgoedshow deze zondag weer spelen in het Theater aan het Spui. Inmiddels zijn alle voorstellingen voor deze zondag afgezegd. Hoe is het om in deze periode een voorstelling te maken en hoe houd je de moed hoog? Ook spreken we over het herstel van Viggo Waas de repetities van de aankomende voorstelling Festen en vanuit zijn oude ambt van ‘Minister van Enthousiasme’ geeft Peter tenslotte belangrijke adviezen voor Den Haag.

Verder gaan de reporters weer op pad om op zoek te gaan naar zichtbare kunstvormen. En spreekt presentator Thom Ferwerda wethouder Robert van Asten (D66, Cultuur), over zijn ervaringen van deze periode.

