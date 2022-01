Haagse Amy Winehouse tributeband in Battle of the Bands: ‘Alsof ze uit haar graf is opgestaan’

Raadslid Frans Hoijnck verlaat Hart voor Den Haag na onverkiesbare plek op kandidatenlijst

Gemeenteraadslid Frans Hoijnck van Papendrecht verlaat Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Het raadslid is ontevreden met zijn plek op de kandidatenlijst van de partij. Dat bevestigt het raadslid aan Den Haag FM.

Volgens Hoijnck was hem een verkiesbare plek beloofd door partijleider Richard de Mos. ‘De Mos heeft mij de 23e plek op de kandidatenlijst toebedeeld, maar dat is in strijd met eerdere beloftes, die mij een verkiesbare plek in het vooruitzicht stelden’, aldus Hoijnck.

Hoijnck begon in maart 2018 nog als raadslid van 50PLUS maar heeft inmiddels heel wat politieke omzwervingen gemaakt. Nadat toenmalig landelijk partijleider Henk Krol de ouderenpartij verlaatte, zat hij in de raad als Groep Hoijnck van Papendrecht. Even later richtte Krol de Partij voor de Toekomst op en sloot Hoijnck zich hierbij aan. Maar door ruzies bij deze nieuwe partij verliet Krol zijn eigen partij, Hoijnck volgde hem. Hij ging weer verder als zelfstandig gemeenteraadslid.

Even later, in november 2020 sloot Hoijnck zich aan bij Hart voor Den Haag/Groep de Mos. De partij groeide daardoor van acht naar negen zetels. Hoijnck zei destijds dat hij niet aan geloofwaardigheid verloren had door zijn vele overstappen. ‘Ik had liever ook gezien dat alles vanaf het begin goed was gegaan en stabiel was gebleven, maar dat is niet zo’, zegt hij. ‘Dat is jammer, maar ik heb een belofte gedaan aan mijn kiezers en als ik de partijprogramma’s over het ouderenbeleid van Groep de Mos en het onze naast elkaar leg, dan zijn er heel veel overeenkomsten.

Volgens De Mos was de keuze geen opportunisme, zei hij toen. ‘Zeker niet. Frans is gewoon een goed raadslid en hij is een versterking van de fractie. En ik doe altijd alles om de partij groter en sterker te maken.’

