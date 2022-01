Anouk stopt als coach The Voice na berichten ongewenst gedrag: ‘Het is een corrupte bende’

Zangeres Anouk heeft besloten om niet langer als coach deel te nemen aan The Voice of Holland, meldt mediapartner Omroep West. Dat laat ze weten op Instagram. ‘Ik wil niet werken op een plek waar jarenlang een aantal mannen misbruik heeft gemaakt van hun positie. Het is gewoon een corrupte bende.’

Zaterdag werd bekend dat The Voice of Holland voorlopig niet wordt uitgezonden vanwege berichten rondom mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Bandleider Jeroen Rietbergen erkende vervolgens dat hij relaties van ‘seksuele aard’ heeft gehad met vrouwen die betrokken waren bij The Voice of Holland.

Anouk laat via een videobericht op Instagram weten dat ze in eerste instantie wilde wachten het programma BOOS, dat aankomende donderdag met een uitzending komt over de misstanden bij The Voice. ‘Maar nu een aantal statements te hebben gezien onder andere van Jeroen Rietbergen en ook na een paar telefoontjes met andere mensen… Eigenlijk weet ik wel genoeg’, aldus de zangeres.

‘Daar wil ik geen onderdeel van zijn’

‘Ik wil niet werken op een plek waar jarenlang een aantal mannen misbruik heeft gemaakt van hun positie. En waar er bewust voor is gekozen om het stil te houden en om de andere kant op te kijken. Dat kan niet. Dat kan écht niet. Dan heb je een structureel probleem. Daar wil ik geen onderdeel van zijn. Dus bij deze wil ik laten weten dat ik niet meer terug zal komen bij The Voice of Holland.’

Anouk is sinds een aantal jaar coach bij The Voice of Holland en The Voice Kids. Samen met Ali B, Glennis Grace en Waylon vormde Anouk dit seizoen het team van coaches. In de aflevering van BOOS komt ook Ali B aan bod. Tegen de coach is aangifte gedaan, naar verluidt door een oud-kandidaat.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door anouk (@anouk)

Foto: Instagram / Anouk