Elvis Costello en Maida Rose in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer verse muziek van Elvis Costello en Maida Rose (foto).

Vorig jaar bracht de Haagse muzikant Roos Meijer een prachtige solo-plaat uit, maar nu is ze weer terug met haar dream-pop-band Maida Rose. In de band zit ook Javièr den Leeuw (bekend van Dan August) en Anne-Lieke Heusinkveld (van La Loye) doet achtergrondzang. In afwachting van hun debuutalbum dat op 25 maart verschijnt, hoor je vanavond hun nieuwe single. Veel Britse muziek van allerlei generaties komt er deze week uit, senior Elvis Costello komt met zijn 32e album in 45 jaar, ‘90’s band Placebo is aan een fijne comeback bezig, The Wombats doen de zero’s herleven en Gang of Youths laat het huidige Britpop-geluid horen.

Meer nieuwe releases zijn er van Stromae, Barry Hay, Earl Sweatshirt, Killer Mike (Run the Jewels), Kris Berry, Aldous Harding, FKA Twigs en Bonobo. Nederlandstalige liedjes zijn er van nieuwkomers Faske en Nonchelange en tevens doet S10 een verstilde cover van de Sef-klassieker ‘De Leven’.

De Nieuwe Van Nierop wordt in de winterweken op zondagavond van 19.00 tot 21.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).