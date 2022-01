Jongeren en statushouders wonen samen in SoZa: Nick en Geert maakten boek over hun huisgenoten

Meer dan twee jaar wonen Nick Meines en Geert van der Sluis in SoZa, het voormalige ministerie van Sociale Zaken in Bezuidenhout. Nederlandse jongeren wonen er samen met 180 statushouders. Nick en Geert besloten portretten van ze te maken voor een boek.

‘Nadat we er een tijdje gewoond hadden, bedacht ik me, er wonen hier zoveel bijzondere mensen met elkaar samen. Dat is ontzettend leuk om vast te leggen’, vertelt Geert in Bob Staat Op. Geert deed de interviews en vroeg Nick om de foto’s te maken.

Hun huisgenoten werden gefotografeerd op hun kamers. ‘Omdat dat het meest over mensen zegt, dan zijn ze het meest op hun gemak.’

Filmon | Foto: Nick Meines

Voor Geert was het bijzonder om zijn huisgenoten te interviewen. Een van de verhalen die hem bij bleef is die van Zouher uit Syrië. Een aantal jaren geleden kwam hij naar Nederland.

‘Het is heel mooi hoe hij vertelde dat hij hier allemaal verschillende dingen heeft opgepakt. Hij heeft zichzelf leren piano spelen, dat was ook te horen tijdens SoZa Sessies, een festival. Hij heeft zichzelf leren timmeren, hij is met kunst bezig.’

Larissa | Foto: Nick Meines

Sloop of verbouwing

Geert en Nick vinden het dan ook jammer dat SoZa mogelijk wordt gesloopt. Het is nog onduidelijk wat er met het gebouw gaat gebeuren. Er liggen verschillende plannen, van verbouw tot sloop voor nieuwbouw.

‘Nu we er een tijd hebben gewoond raak je gehecht aan een plek. Je leert veel mensen kennen en het wordt echt je thuis’, zegt Geert. Voor de bewoners is er nog veel onzeker over hun woonsituatie. ‘Alle bewoners moeten in september het huis verlaten.’ Vooral statushouders is het nog onduidelijk of ze in de stad kunnen blijven of dat ze een andere woning toegewezen krijgen van de gemeente vertelt Geert. ‘De onduidelijkheid is wel lastig.’

Wille | Foto: Nick Meines

Crowdfunding

Daarom is het boek sowieso een mooi aandenken. ‘Stel het gaat tegen de vlakte, dan is het een mooie impressie.’ Nick en Geert willen het boek graag laten drukken, maar daar is geld voor nodig. Daarom zijn ze een crowdfundingsactie begonnen. ‘Hopelijk vinden mensen het toffe verhalen en mooie foto’s zegt Nick.

De inzamelacties is ook bedoeld om bewoners van SoZa in contact te brengen met donateurs. Zo kan je in plaats van geld doneren ook mensen bij je thuis laten koken, of een breiworkshop kopen bij een van de stichtingen uit het pand. ‘Als je de bewoners of gebruikers beter wilt leren kennen is het leuk om daarvoor te doneren.’

Foto: Nick (links) en Geert bij Bob Staat Op