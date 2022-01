Jongeren en statushouders wonen samen in SoZa: Nick en Geert maakten boek over hun huisgenoten

Marcel Verreck: ‘Richard de Mos gaat voor de drank: in plaats van Hero heet nu de grote man Martini’

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column spreekt hij over de top van de kandidatenlijst van Hart voor Den Haag/Groep de Mos.

‘Drank is nooit een oplossing, behalve dan in chemische zin. Ik hoop dat Richard de Mos zich dat ook realiseert. Hij wilde eerst in zee met de politieke gelukszoeker Hero Brinkman, die vanwege alcoholistische problemen ooit Drinkman werd genoemd. Daarna probeerde hij de nadruk meer op zijn voornaam te leggen, niet alleen hero als held, maar ook als producent van frisdranken. Maar bij Richard de Mos ligt hij er weer uit, die gaat toch klaarblijkelijk voor de drank. In plaats van Hero heet nu de grote man: Martini. Je houdt je Hart voor Den Haag vast. Er zou nu een houterige woordspeling over Rita Verdronk kunnen volgen, waaruit blijkt wat ik al eerder zei: versoepelen gaat niet zo soepel’, aldus de columnist.