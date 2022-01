Poëzie en verhalen in Het Woordenrijk

Overleden persoon aangetroffen in water bij Leeghwaterbrug

Meer in

In de nacht van zaterdag op zondag trof de politie een overleden man aan in het water bij de Leeghwaterbrug in Laak. Ter plaatse hebben agenten een gebied afgezet en deden rechercheurs onderzoek. Diezelfde ochtend geeft de politie aan niet uit te gaan van een misdrijf en staakt daarmee de berichtgeving.

De verdere achtergrond van het ongeval is vooralsnog onbekend.

In het water bij de #Leeghwaterbrug in #DenHaag troffen wij rond 04.00 uur een overleden persoon aan. Wij doen onderzoek naar de toedracht. @pol_laak — Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) January 16, 2022

Foto: Regio15