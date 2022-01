Anouk stopt als coach The Voice na berichten ongewenst gedrag: ‘Het is een corrupte bende’

Partij van de Eenheid schaart zich achter nieuwe partij van geroyeerde DENK-lijstrekker: ‘Uitstekend lokaal alternatief’

De Partij van de Eenheid doet niet mee met de gemeenteraadsverkiezingen in maart, bevestigt het bestuur van de partij aan Den Haag FM. Zij wil hiermee plaatsmaken voor Haags Belang, de nieuwe partij van geroyeerd DENK-lijsttrekker Abdoel Haryouli. ‘Om niet bij te dragen aan onnodige verdeeldheid’ zal de PvdE worden opgeheven.

Namens het bestuur van de PvdE geven fractievoorzitter Arnoud van Doorn en fractievertegenwoordiger Abdoel Khoulani in een verklaring aan ‘enkele goede gesprekken’ te hebben gehad met de oprichters van Haags Belang. ‘We hebben er vertrouwen in dat Haags Belang de kwaliteit, integriteit en het draagvlak heeft om de Haagse bevolking goed te vertegenwoordigen. Beide oprichters (Abdoel Haryouli en Ahmed el Hadioui, red.) hebben een goede staat van dienst in het behartigen van de belangen van de Haagse bevolking, met name in de meer kwetsbare wijken.’

Van Doorn en Khoulani zien in Haags Belang ‘een uitstekend lokaal alternatief voor DENK’ en roepen kiezers op hun stem bij de komende gemeenteraadsverkiezingen hierop uit te brengen. Afsluitend danken Van Doorn en Khoulani hun leden, kiezers en sympathisanten voor hun steun gedurende het twaalfjarig bestaan van de PvdE.

Afluisterpraktijken

Tot november 2021 is Haryouli nog actief voor DENK als voorzitter van het lokale bestuur en beoogd lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een ruzie met het landelijke bestuur van de partij over vermeende afluisterpraktijken leidt echter tot zijn royement, waarna hij samen met El Hadioui Haags Belang opricht. ‘Haags Belang is een lokale partij die zich onder andere vanuit de waarden rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en sociale cohesie wil inzetten voor de belangen van Hagenaars en Hagenezen’, laat hij eerder aan Den Haag FM weten.

