Poëzie en verhalen in Het Woordenrijk

Literatuurprogramma Het Woordenrijk is terug op Den Haag FM met verhalen, gedichten en gesprekken met Haagse schrijvers.

De cultuursector zit nog op slot, maar van binnen borrelt het, dichters dichten door, schrijvers schrijven voort. Zondagavond krijg je een uurtje cultuur voorgeschoteld met de nadruk op teksten. Haagse dichters Edith de Gilde en Sjaak Kroes leveren een bijdrage. Kunstenaar Anne-Tjerk Mante is in de studio om ons mee te nemen op zijn literaire reis, waarbij het telkens weer een verrassing is waar de volgende tussenstop is; bij een gedicht, een verhaal of een lied. Anderkaffer Schrijft begon bij ons een paar jaar terug met korte verhalen voordragen, maar ondertussen kun je op zijn site ook gedichten, dialogen en muziektips lezen. Ook hij komt voorbij in de uitzending. De bijdragen van deze Haagse schrijvers worden afgewisseld met vooral nieuwe Nederlandstalige liedjes, zoals van Frank Boeijen, Merol, Wies en de Scheveningse band Kopsmart.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).

Het Woordenrijk is zondag van 20 tot 21 uur te beluisteren, werd in 2012 opgericht door Harry Zevenbergen en wordt nu gepresenteerd door Ricco van Nierop.