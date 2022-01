Boosterprik halen kan in Haaglanden nu zonder afspraak

Anouk stopt als coach The Voice na berichten ongewenst gedrag: ‘Het is een corrupte bende’

Volwassenen kunnen vanaf maandag in de regio Haaglanden ook zonder afspraak een boostervaccinatie halen. Het halen van de extra prik kan op alle vaccinatielocaties van GGD Haaglanden, al raad ze aan naar de Broodfabriek in Rijswijk te gaan, want er zijn op de kleinere locaties ook nog mensen die wel een afspraak hebben gemaakt. ‘De Broodfabriek in Rijswijk is een XL-priklocatie, hier is de kans op wachtrijen gering’, zo valt te lezen.

De GGD maakt het prikken zonder afspraak mogelijk nu alle 18-plussers de kans hebben gehad om een afspraak te maken. ‘Iedereen die een afspraak wilde maken, heeft daartoe inmiddels de gelegenheid gehad’, vertelde een woordvoerder van GGD Haaglanden eerder. Een prik halen kan niet meer bij het World Forum, die vaccinatielocatie werd eerder gesloten.

Vanaf volgende week is het de bedoeling dat een aantal kleinere priklocaties, zoals buurthuizen, staddeelkantoren en moskeeën, weer opengaan voor een eerste, tweede of boostervaccinatie. ‘Naast het heropenen van deze priklocaties gaat GGD Haaglanden ook weer specifieke doelgroepen benaderen zoals: EU-arbeidsmigranten, AZC’s, ongedocumenteerden, dak- en thuislozen, jongeren en mensen met een taalachterstand. Dit doet de GGD in nauwe samenwerking met de gemeenten.’

In maart wil de GGD weer de wijken in gaan met mobiele units en de prikbus, een exacte datum daarvoor is nog niet bekend.

