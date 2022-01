Gevel beschadigd na explosie Ter Heijdestraat, een persoon lichtgewond

In de Ter Heijdestraat in de Schilderwijk heeft in de nacht van zondag op maandag een explosie plaatsgevonden. Daarbij is een gevel beschadigd geraakt. Een slachtoffer is ter plaatse door ambulancepersoneel gecontroleerd.

De explosie vond rond 00.30 uur plaats. Een woordvoerder van de politie laat aan mediapartner Omroep West weten dat een persoon lichte verwondingen heeft opgelopen, maar niet mee hoefde naar het ziekenhuis.

Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht. De politie is op zoek naar getuigen.

Vannacht raakte een gevel in de #TerHeijdestraat in #DenHaag beschadigd door een explosie. We doen onderzoek en komen graag in contact met getuigen. Heb je iets gezien of heb je camerabeelden, neem contact met ons op via 0900-884. https://t.co/LnOSpMF3Sf @pol_heemstraat — Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) January 17, 2022

