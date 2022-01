Hart voor Den Haag kiest voor oude en nieuwe bekenden op kandidatenlijst, raadslid Roopram niet in ‘winnend team’

De kandidatenlijst van Hart voor Den Haag/ Groep de Mos kent in de top veel bekende namen: een groot deel van de fractie is opnieuw verkiesbaar en wordt aangevuld met oude bekenden waaronder Rita Verdonk, Constant Martini en Coen Bom. Raadsleden Janice Roopram en Frans Hoijnck van Papendrecht verdwijnen uit beeld bij de partij.

In de top 10 is slechts een vrouw te vinden, dat is Verdonk op twee. De eerstvolgende vrouw, Nino Davituliani, krijgt een twaalfde plek toebedeeld.

Richard de Mos gaat met Verdonk aan kop op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart. Daarna volgen raadsleden Ralf Sluijs en Arjen Dubbelaar op plek drie en vier. Ook oud-wethouder Rachid Guernaoui is wederom verkiesbaar, zijn naam is op een vijfde plek te vinden.

Oud-PvdA-wethouder Martini staat op plek zes, gevolgd door nieuwkomer Bom (oud-horecabaas). Raadslid Jelle Meinesz heeft plek acht gekregen, daarna volgt Carlos Martinez van Andel (voorzitter Wijkberaad Mariahoeve). Johan Driessen (advocaat, oud-PVV-Kamerlid) maakt de top 10 compleet.

Verdonk, Guernaoui en Martini kandidaat-wethouders

‘We willen als partij in maart doorgroeien naar 14 a 15 zetels. Dat is nodig om de macht van de zittende elite te doorbreken en terug te keren in het stadsbestuur’, stelt De Mos. ‘Verdonk, Guernaoui en Martini zijn uitstekende wethouders-kandidaten’.

De kandidatenlijst van de partij is nog niet compleet, de komende weken volgen nog 26 kandidaten. ‘Dat zullen bekende wijkambassadeurs en een aantal prominente Hagenaars zijn.’

Geen plek voor Roopram en Hoijnck van Papendrecht in ‘winnend team’

Van de huidige fractie is Janice Roopram niet terug te vinden bij de eerste 24 kandidaten, bij de verkiezingen van 2018 kreeg ze nog de derde plek op de lijst.

Hoijnck van Papendrecht, die zich later aansloot bij de fractie, liet eerder te weten op te stappen bij Hart voor Den Haag. Dit deed hij omdat hij ontevreden was met zijn plek op de lijst.

‘In de zoektocht naar het winnende team moet je soms moeilijke beslissingen nemen, zeker als het verwachtingspatroon van kandidaten niet strookt met hetgeen je als partij kunt bieden’, zegt De Mos daarover.

007 wordt 070

De kandidatenlijst is in James Bond-stijl bekendgemaakt: de kandidaten verschijnen een voor een in de welbekende loop van een pistool zoals bij Bond het geval is. Het codenummer van de geheim agent is voor de gelegenheid omgetoverd tot 070.

Kandidatenlijst

Richard de Mos Rita Verdonk Ralf Sluijs Arjen Dubbelaar Rachid Guernaoui Constant Martini Coen Bom Jelle Meinesz Carlos Martinez-van Andel Johan Driessen William de Blok Nino Davituliani Benjamin Wondegem Mohamed Balah René Oudshoorn Wendy Blans Marcel Bertsch Damiën Zeller Wout van Tongeren Monique van Stuijvenberg Victor Okkersen Joop van Rees Aniel Paragh Christian Overklift

