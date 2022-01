IN BEELD: Utrechtsebaan de stad uit afgesloten voor onderhoud

Even de Utrechtsebaan pakken om de stad uit te rijden, dat zit er de komende maanden niet in nu de weg deels is afgesloten. Tot en met mei zal de weg daarom de stad uit, in de richting van het Prins Clausplein, gesloten zijn. Verkeer wat de stad in komt kan ‘vaak wel’ gebruikt blijven maken van de weg.

In de Utrechtsebaan is maandagochtend een begin gemaakt met het weghalen van asfalt. Daardoor wordt de betonnen ondergrond zichtbaar en kan de aannemer de schades aan het beton inspecteren en herstellen.

Het renoveren van de weg gebeurt in beide rijrichtingen. Eerst zijn de rijstroken naar Den Haag aan de beurt. Verkeer richting het centrum zal dan worden omgeleid over de rijbanen die normaliter bedoeld zijn voor verkeer dat de stad verlaat.

Daarna volgen de werkzaamheden aan de rijstroken die de stad uitgaan. Verkeer richting het centrum kan dan al rijden over de gerenoveerde weg. De hele periode van werkzaamheden zal verkeer de stad uit een omleiding moeten volgen. Ook de toe- en afrit Bezuidenhout (afrit 3) zal enkele weekenden afgesloten zijn. Verkeer wordt dan omgeleid.

Foto’s Richard Mulder

