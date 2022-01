Janice Roopram vertrekt bij Hart voor Den Haag: ‘Was te kritisch over koers en financiering van partij’

Janice Roopram verlaat de fractie van Hart voor Den Haag/ Groep de Mos. Ze zal de laatste maanden van haar raadsperiode als onafhankelijk raadslid volmaken. Dat laat het raadslid in een verklaring weten nu duidelijk is dat ze geen plek op de kandidatenlijst heeft gekregen voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart. Naar eigen zeggen is ze aan de kant gezet omdat ze kritiek had op de koers en de financiering van de partij. Bij de verkiezingen van 2018 stond ze als derde op de lijst van de partij.

‘Het lopend corruptieonderzoek naar onder andere Richard de Mos heeft ons als partij hard geraakt’, memoreert ze in haar verklaring op Facebook. ‘Ik heb Richard de Mos in deze moeilijke tijd niet in de steek gelaten en heb hem het voordeel van de twijfel gegeven. Dit heeft er wel voor gezorgd dat ik intern kritischer ben geworden over de gang van zaken binnen de partij. Dit ten behoeve van de partij, maar zeker ook omdat onze kiezers en inwoners van de stad dit verdienen.’

Dat ze zich intern kritisch uitsprak is volgens Roopram de reden dat er geen plek meer voor haar is. ‘Het afgelopen jaar heb ik mezelf binnen de partij kritisch geuit over de koers van de partij en de wijze waarop de campagne en de partij wordt gefinancierd. Dit wordt mij niet in dank afgenomen en heeft uiteindelijk geresulteerd in het feit dat er voor mij geen plek is op de lijst en binnen de partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos’, zo schijft ze. ‘Richard, hoe kun je loyaliteit van de kiezer verwachten, als je zelf niet loyaal bent aan de mensen die jou in moeilijke tijden hebben gesteund.’

‘Winnend team’

Hoewel een groot deel van de fractie van Hart voor Den Haag opnieuw verkiesbaar is, geldt dat niet voor Roopram en Frans Hoijnck van Papendrecht. ‘In de zoektocht naar het winnende team moet je soms moeilijke beslissingen nemen, zeker als het verwachtingspatroon van kandidaten niet strookt met hetgeen je als partij kunt bieden’, zei De Mos daarover. Hoijnck van Papendrecht liet eerder de partij te verlaten, sinds zondag is hij geen lid meer. Hij wil de periode afmaken als Fractie Hoijnck. ‘Ik heb nog steeds mijn mandaat.’

‘Een politieke partij vernieuw je niet door te verouderen’

‘Er wordt geclaimd dat mijn verwachtingspatroon niet strookt met wat de partij kan bieden’, zo reageert Roopram. ‘Daar kan ik duidelijk over zijn. Ik heb gesolliciteerd voor de functie van raadslid en niet voor de functie van wethouder. Het is juist een symptoom van de ‘oude politiek’ om nu al banen te verdelen voordat de kiezer heeft gesproken. Een politieke partij vernieuw je niet door te verouderen.’

Roopram gaat als zelfstandig raadslid door. Ze zegt zicht te beraden ‘over de wijze waarop ik mezelf de komende jaren kan inzetten voor onze mooie stad Den Haag’. Door het vertrek van Roopram en Hoijnck van Papendrecht telt de huidige fractie van De Mos nog zeven leden, daarmee is ze even groot als de VVD.

LEES OOK: Hart voor Den Haag kiest voor oude en nieuwe bekenden op kandidatenlijst, raadslid Roopram niet in ‘winnend team’