‘Spreek je uit tegen intimidatie en bedreiging van politici’

In 2020 kwamen er bij het Team Bedreigde Politici van de politie-eenheid Den Haag 600 meldingen binnen van politici die een melding van bedreiging hebben gedaan. Dat getal moet naar beneden vinden Caroline Verduin (D66) en Simon Fritschij (ChristenUnie/SGP). ‘Ik maak me er zorgen over’, zegt Verduin in Bob Staat Op. ‘We moeten een streep trekken.’ Beide kandidaatsraadsleden vinden het een goede zaak als burgemeester Jan van Zanen zich er tegen zou uitspreken.

Verduin noemt het ‘verontrustend’ dat politici te maken hebben met bedreigingen waardoor in sommige gevallen beveiliging nodig blijkt te zijn. Onlangs kreeg Sigrid Kaag (D66, minister van Financiën) een politiepost voor haar deur. Dat gebeurde nadat een man met een brandende fakkel voor haar deur stond.

Grens trekken

‘Ik denk dat dat de aanleiding was’, zegt Fritschij over de samenwerking van de partijen in de wens om een ‘grens te trekken’. ‘Wat we zien is dat het vaak gebeurt in Den Haag. Den Haag is een hele mooie stad. We hebben het hart van de democratie hier: met het parlement en de regeringsgebouwen. Dat is niet alleen iets moois, maar dat betekent ook dat we wat van de stad mogen verwachten. Dat als politici hier worden bedreigd of geïntimideerd of zelfs thuis worden opgezocht, dat we daar een grens trekken.’

Fritschij zou het een goede zaak vinden als ook de burgemeester zich zou uitspreken tegen de bedreigingen. ‘Dat we dit niet pikken in onze stad van vrede en recht.’ Verduin onderstreept het belang van het uitspreken tegen de bedreigingen.

Spreek je uit tegen intimidatie en bedreiging van politici: of dat nou online, op straat, in het parlement of aan de voordeur is. Maar spreek je ook uit tegen het bagatelliseren van deze bedreigingen. Onder geen enkele omstandigheid is bedreiging normaal.

‘Woorden hebben een echo op straat’

Zowel Verduin als Fritschij is ook werkzaam in de Tweede Kamer, daar zien ze het debat verharden zo vertelt Verduin. ‘We zien dagelijks dat er harde debatten worden gevoerd. Maar wat je nu ziet is dat het debat op de persoon wordt gevoerd. En dat echt de persoonlijke sfeer erbij wordt gehaald en ook nog heel veel insinuaties erbij worden gebracht’, vertelt Verduin.

‘Wat we dan zien is dat dat harde debat uit de Kamer zich verplaatst naar de straat. Want diezelfde verhalen die deze dreigers, fakkeldragers en idioten aan het houden zijn, zijn dezelfde soort gesprekken, dezelfde woorden, die in het debat worden gebruikt. Daar maak ik me zorgen over. Daar moeten we echt wat aan doen.’

