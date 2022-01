The Hague Royals kan wederom geen vuist maken tegen ZZ Leiden

Zaterdag stond het eerste treffen gepland tussen Leiden en Den Haag in de Leidse Vijf Meihal. Een dag later komen de Leidenaren dan op bezoek in Den Haag om uiteindelijk uit te maken wie zich plaatst voor de halve finale voor het bekertoernooi.

ZZ Leiden, dat in het Russische Perm een prestatie van formaat heeft geleverd door in de FIBA Europe CupZorg verrassend te winnen van het Russische Parma-Parimatch, had duidelijk de terugreis van de dag ervoor nog in de benen. The Hague Royals was de oorwassing uit het eerste treffen zeker nog niet vergeten maar konden wederom geen vuist maken tegen het bij vlagen slordige spel (zacht uitgedrukt) van ZZ Leiden.

Doelstelling geslaagd

Al met al geen hoogstaand basketbal. Waar de eerste helft The Hague Royals prima partij konden bieden daar liepen de vermoeide Leidenaren de tweede helft simpelweg naar 20 punten verschil. Helemaal ontevreden was coach van de Hofstedelingen Bert Samson overigens niet. ‘Doelstelling was voor ons -30 en daar zijn we uiteindelijk met een verschil van 18 punten in geslaagd.’ Hiermee refererend aan de uitslag 80-62 in Leids voordeel waarbij de doelstelling dus was om met minder dan 30 punten verschil te verliezen.

Bijzonder is het wel als je een tegenstander treft die nauwelijks nachtrust heeft gekend en dan überhaupt tevreden kan zijn met een verlies partij. Zondag staat deel twee op het programma waar The Hague Royals de opgelopen achterstand goed mag gaan maken in de eigen sportcampus om zo een plaats in de halve finale af te dwingen.

The Hague Royals – ZZ Leiden

Op voorhand zou je verwachten dat de Hagenaren er alles aan zouden doen om Leiden de weg naar de halve finale van het bekertoernooi het in ieder geval zo lastig mogelijk te maken. Echter is daar van meet af aan eigenlijk geen sprake van en loopt ZZ Leiden zonder zich wederom nauwelijks in te spannen eenvoudig weg naar een comfortabele voorsprong in het eerste kwart 10-20. Typerend is eigenlijk dat coach Bert Samson pas na 16 minuten basketbal de eerste time out neemt en zich klaarblijkelijk al op voorhand heeft neergelegd bij een nederlaag. Met een schotpercentage van 28,1 procent kunnen de Hofstedelingen geen potten breken en is de stand halverwege 26-43 en werd het uiteindelijk 56-89.

Hoogtepunt in het derde kwart is de technische fout van de Leidse coach Geert Hammink als er wederom een klein legertje Hagenaren aan de Deense reus in Leidse dienst Midtgaard gaan hangen. Echt profiteren kunnen de geel-groenen allang niet meer, als Tubutis, De Windt en Mikalauskas vervolgens vanachter de driepuntlijn het Haagse netje laten vibreren is de eindstand bereikt: 56-89

Woensdag speelt Zorg en Zekerheid Leiden voor de derde keer in vijf dagen tijd in eigen huis opnieuw tegen The Hague Royals

Foto: Frank van Leeuwen SPORTSNAP.NL