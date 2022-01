Opnieuw stijging in aantal besmettingen: 8.444 positieve tests in tweede week van het jaar

Achttien katten leven maand naast overleden baasje: ‘Het is zo verdrietig’

Medewerkers van de dierenambulance hebben in Den Haag achttien katten gered die een maand lang in het huis van hun overleden baasje hebben geleefd. Dat meldt mediapartner Omroep West. Door een lekkage in de badkamer hadden de dieren genoeg te drinken in de krappe benedenwoning. Linette Eveleens van de dierenambulance omschrijft de situatie als schrijnend. ‘Het is zo verdrietig. Dat iemand daar al een maand ligt, zonder dat die persoon door iemand wordt gemist.’

De overleden persoon werd door de politie op woensdagavond 12 januari gevonden in een Haagse woning. Al snel bleek dat de bewoner vermoedelijk meer dan een maand ervoor was overleden. In de woning liepen veel katten rond, waarop de agenten de vrijwilligers van Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst ’s Gravenhage e.o. inschakelden om de katten op te vangen.

De medewerkers wisten niet wat ze zagen. In de benedenwoning van ongeveer tachtig vierkante meter woonden de achttien katten. De ramen waren dicht, waardoor de dieren geen enkele kans hadden om naar buiten te gaan. Ze hadden uiteraard geen eten meer en konden alleen drinken door een lekkage in de badkamer. Op die manier hebben ze een maand moeten overleven.

‘Geen gezonde situatie’

Eveleens vertelt dat de situatie veel indruk heeft gemaakt op de ambulancemedewerkers. ‘Onze ambulancechauffeurs maken dit gelukkig niet vaak mee. Je kunt het je niet voorstellen. Dan heb je echt een eenzaam bestaan. Hopelijk haalde de bewoner geluk uit het gezelschap van de katten, maar het houden van achttien katten, dat is geen gezonde situatie.’

Er waren twee dierenambulances en drie chauffeurs nodig om alle achttien katten te vangen en op een veilige manier te vervoeren. Ze zijn direct naar het hospitaal van de dierenambulance bij landgoed Oosterbeek in Bezuidenhout gebracht. Ook werd er gekeken of er niet nog katten verstopt zaten. ‘Voor de zekerheid zijn er vangkooien in de woning neergezet met eten erin’, legt Eveleens uit. ‘De chauffeurs zijn de volgende dag gaan kijken of er meer katten te vinden waren. Dat was niet het geval.’

Zeven katten zijn er slechter aan toe

De achttien katten maken het naar omstandigheden goed. ‘De lekkage in de badkamer is echt hun redding geweest. De gang stond hier ook blank door het water’, vertelt de ambulancemedewerkster. ‘Alle katten waren wel angstig en ondervoed.’

Elf katten die geen grote verwondingen of andere klachten bleken te hebben, zijn overgebracht naar dierenasiel Het Julialaantje in Rijswijk. Zeven katten die er slechter aan toe zijn, of extreem ondervoed of angstig waren, blijven voorlopig nog in het hospitaal in Den Haag. ‘Zij krijgen meerdere keren per dag kleine beetjes voeding, niet te veel tegelijk. De katten zijn sociaal, ze genieten inmiddels voorzichtig van de aandacht die ze hier krijgen’, weet Eveleneens. Voor de achttien katten wordt een nieuw huisje gezocht als ze volledig zijn hersteld.

Foto’s: Dierenambulance Den Haag