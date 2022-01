Naast scooters en auto’s plaatst GO Sharing 400 e-bikes in Den Haag

Bij VrouwenBuurtLab Laak kunnen vrouwen zich ontwikkelen: ‘Te veel van hen staan momenteel aan de zijlijn’

Vrouwen hebben een veilige en vertrouwde plek in de wijk nodig om elkaar te ontmoeten en te kunnen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, vinden Noortje van der Kaaden, coördinator bij welzijnsorganisatie Wijkz en vrijwilliger Carla Gobardhan. ‘Zeker in het Laakkwartier is dit hard nodig.’ Met het VrouwenBuurtLab Laak, gevestigd in het gebouw van voormalig buurt- en kerkhuis de Oase, hopen ze een grote stap in de goede richting te zetten.

Het Lab ‘moet een plek worden waar alles kan en waar vrouwen zelf bepalen wat zij nodig hebben.’ Zo krijgen ze begeleiding naar het volgen van een opleiding of het vinden van een baan of krijgen ze de mogelijkheid om verschillende activiteiten en cursussen te volgen. Een kinderoppas moet ervoor zorgen dat vrouwen ook daadwerkelijk de tijd hebben om dit op te pakken.

Voeten in de aarde

Het VrouwenBuurtLab is niet het eerste vrouwencentrum dat Laak gekend heeft. De Koffiepot aan de Ketelstraat was een plek speciaal ingericht voor de ontwikkeling van vrouwen, maar kwam zo’n tien jaar geleden niet meer in aanmerking voor subsidie. En dat sloeg een groot gat, zegt Carla bij Haags Bakkie. ‘Het was een vertrouwde plek waar vrouwen zichzelf konden zijn en waar ze de mogelijkheid kregen tot het volgen van een opleiding of het zoeken van een baan. Toen dat weg was, was alles minder.’

Sindsdien pleitten Carla en Noortje voor een volwaardig alternatief. Met het verdwijnen van buurt- en kerkhuis de Oase zagen ze een kans. ‘Het heeft veel voeten in de aarde gehad. Alleen al het projectplan schrijven nam veel tijd in beslag’, zegt Noortje. ‘Maar ik was zo overtuigd van het belang en ik ben blijven inzetten op vrouwen. Zij zijn de sleutel naar alles: naar gezinnen, de buurt en de samenleving. Zoveel vrouwen staan nu aan de zijlijn en dat mag niet gebeuren; iedereen moet meetellen en tot zijn recht komen.’

Kansen

Ook vanuit de Haagse politiek kon het initiatief op steun rekenen. Lesley Arp, fractievoorzitter van de SP en Nino Davituliani, raadslid van Hart voor Den Haag, schaarden zich achter de initiatiefnemers door het idee van het VrouwenBuurtLab aan het college voor te dragen. ‘In Laak is relatief veel sprake van laaggeletterdheid. Door vrouwen daarbij te helpen kunnen ze beter deelnemen aan de maatschappij’, zegt Arp.

Volgens Davituliani is het van groot belang dat een dergelijk initiatief vrouwen perspectief kan bieden. ‘Den Haag biedt veel kansen, maar die moet je wel kunnen grijpen. Het is onwenselijk dat deze vrouwen zich niet ontwikkelen en thuis blijven zitten. Het is dus heel belangrijk dat er een plek komt waar ze elkaar kunnen inspireren, stimuleren en in vertrouwen met elkaar kunnen praten.’

Noodzakelijk

De komst van het VrouwenBuurtLab is dan ook geen luxe, maar noodzaak, benadrukt Noortje nog eens. ‘Depressiviteit in de buurt neemt serieuze vormen aan en huisartsen zeggen dat het hierbij bijna altijd om vrouwen gaat. Maar daar ligt zoveel problematiek aan ten grondslag dat je ze niet zomaar met pillen weer naar huis kan sturen.’ Meerdere huisartspraktijken in Laak hebben hun steun uitgesproken voor het initiatief en geven aan dat de verwijzing naar een dergelijke plek de beste therapeutische interventie zou zijn. ‘De kracht van het VrouwenBuurtLab is dat vrouwen zelf de regie nemen en samen invulling geven aan het initiatief.’

In het gebouw van de Oase en wijkcentrum de Wissel gaat het VrouwenBuurtLab Laak van start: een eigen plek voor vrouwen waar zij elkaar kunnen ontmoeten, inspireren en van elkaar kunnen leren. Voor meer informatie: Noortje van der Kaaden, opbouwwerker Wijkz, tel. 06 38287138. pic.twitter.com/m82xOhlISX — Samen voor Laak (@SamenvoorLaak) January 11, 2022

Foto v.l.n.r.: Noortje van der Kaaden, Nino Davituliani (HvdH), Carla Gobardhan en Lesley Arp (SP).