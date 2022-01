Documentaire over brand Wouwermanstraat: ‘Het werd een van de grootste stadsbranden in een woonwijk, sinds de Tweede Wereldoorlog’

De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) heeft een documentaire laten maken over de brand in de Wouwermanstraat. ‘Het werd een van de grootste stadsbranden in een woonwijk, sinds de Tweede Wereldoorlog.’ Medewerkers blikken in de film terug op de gebeurtenissen en ervaring tijdens de brand. Die beelden worden gecombineerd met beelden van de brand zelf. ‘Omdat de brand ook bij ons veel indruk heeft gemaakt, is er een documentaire gemaakt’, zo laat VRH weten.

Op 20 mei brak er midden in de nacht brand uit in de straat in de Schilderswijk. Een groot aantal woningen brandde uit en werden onbewoonbaar verklaard. Iedereen kon op tijd zijn huis verlaten, er raakte niemand gewond. ‘Dat bij deze brand geen slachtoffers zijn gevallen, daar hebben wij ons ook over verbaasd’, zo wordt gememoreerd.

De gemaakte documentaire begint met de melding van de brand zoals die binnen kwam bij de meldkamer. ‘Er is een brand in het huis’, horen we een vrouw in het Engels zeggen. ‘Oh my god sir, can you please come here?’ Centralist: ‘Yes, we come’. De vrouw lijkt te zeggen dat er dan nog mensen nog in het huis zijn. ‘Oh my god’, hoor je haar meermaals roepen.

Zeer grote brand

Er werd door de hulpdiensten snel opgeschaald tot grote brand en vervolgens zeer grote brand. ‘En toen dacht ik dit is serieus. Zo’n hele snelle opschaling is een indicatie dat er wat aan de hand is’, vertelt een van de medewerkers. ‘Dit is foute boel.’ In de film vertellen medewerkers welke gedachte ze hadden terwijl ze aan het werk waren in de straat. ‘Je krijgt een taak en die voer je uit’, vertelt de bevelvoerder. ‘Je gaat naar binnen om bewoners te zoeken. En dan is het afstrepen: die kamer heb ik gehad en door.’ Ook omliggende woningen werden ontruimd bij de brand.

Brand kon zich ontwikkelen

Toen mensen waren gered was een groot deel van de spanning weg, zo wordt verteld. ‘Het haalt de spanning weg.’ De brand kon zich verder ontwikkelen omdat de brandweer ook gebruik ging maken van open water. De brand kon zich ontwikkelen. ‘Het was geen brand in een gebouw meer, maar een gebouw in brand.’ Medewerkers liepen tegen een muur aan vuur op, zo vertelt men. ‘Het was intens. Zoveel vuur over zoveel woningen.’ Men spreekt van een ‘extreem verloop van de brand’. ‘Het ging werkelijk alle kanten op.’

Dichtbevolkte buurt maakte bluswerk moeilijk

‘Het is een dichtbevolkte buurt, waarbij gebouwen dicht bij elkaar stonden.’ Vooral de dichtheid van de bewoning zorgde ervoor dat het moeilijk was om de brand te bestrijden. Brandweerlieden moest ook vanaf het dak bluswerk verrichten. De film laat zien hoe en welke beslissingen er werden genomen in de bestrijding van het vuur.

Naast beelden van het incident zelf wordt ook met animaties duidelijk gemaakt hoe de brand in de Wouwermanstraat heeft kunnen verspreiden. ‘Op het moment dat een brand in het dak gaat zitten krijgt zo’n brand ook de kans om zich meer horizontaal te verspreiden.’ Dat gebeurde ook via balkons en de kunststof kozijnen.

‘Gaan we onze eigen mensenlevens op het spel zetten?’

Op een geven moment moest men ervoor kiezen, vanwege de veiligheid, om de panden niet meer in te gaan. Men moest kiezen: ‘Gaan we onze eigen mensenlevens op het spel zetten voor iets wat het niet meer waard is? Ondanks dat het mensen hun eigendom is daarbinnen. Het is kapot. Het is niet meer te herstellen. Maar ga ik daar mensenlevens voor op het spel zetten? Ik denk het niet.’

‘De brand is uiteindelijk echt door de brandweer gestopt.’ Dat kon door het creëren van een stoplijn. Daarbij wordt een dak open gezaagd om ervoor te zorgen dat de brand zich niet verder kan verspreiden. ‘Daar zetten we al onze capaciteit op.’ Daardoor kon men een deel van de woningen in de straat behoeden voor de brand.

Hoewel de brand midden in de nacht werd gemeld had de brandweer het vuur pas in de middag onder controle. Er waren meerdere ploegen nodig voor die inzet, in de ochtenduren werden brandweerlieden afgelost door collega’s. ‘We gingen weg, en er was nog geen brand meester. Maar je laat het goed over voor een andere ploeg.’

Rampgebied

In de middag was de brand geblust. ‘Wat we daar aantroffen was een ravage, het was een rampgebied’, zeggen medewerkers over de verwoesting die er plaats heeft gevonden. ‘Dat realiseer je je niet als je daar ’s nacht staat.’

‘Het zal je maar overkomen’

‘Ik vind het vreselijk voor die gezinnen. Ondanks dat ik het zie als werk kan met die mensen meevoelen hoe het is om je huis te verliezen. Zeker op zo’n rotmanier. Ik troost me met de gedachte dat niemand gewond is geraakt. Materiaal is te vervangen en woonruimte is ook te vervangen. Ik hoop dat zij geen beelden de rest van hun leven met zich meedragen waarvan ze traumatische ervaringen oplopen. Gelukkig zijn ze niet gewond geraakt. Maar het zal je maar overkomen’, zo vertelt men na de intensieve klus.

